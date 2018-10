Olimpiadi Giovanili 2018: tutti gli italiani in gara lunedì 15 ottobre. Programma, orari e tv

Lunedì ottobre è in programma l’ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi.

Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di lunedì 15 ottobre alle Olimpiadi Giovanili 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 15 OTTOBRE:

13.30-21.55 GOLF – Gare a squadre (mista), team play: Alessia Nobilio/Andrea Romano

14.00-15.30 TUFFI – 3 m (femminile), preliminari: Chiara Pellacani

14.00-17.25 TIRO CON L’ARCO – Individuale (maschile), sedicesimi di finale: Federico Fabrizzi

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Quarti di finale (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Quarti di finale (femminile): Claudia/Nicol

14.50-17.20 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (maschile)

14.50-17.20 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (femminile)

15.00-15.45 ATLETICA LEGGERA – 4000 metri cross country (maschile), Finale: Carmelo Cannizzaro, Francesco Guerra

15.00-15.45 ATLETICA LEGGERA – 4000 metri cross country (femminile), Finale

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Semifinali a squadre internazionali (mista)

15.30-18.30 CANOA SLALOM – Kayak obstacle (femminile), qualificazioni e ripescaggi: Lucrezia Zironi

15.30-18.30 CANOA SLALOM – Canoa obstacle (maschile), qualificazioni e ripescaggi

16.00-18.40 CICLISMO – Combined team event, cross-country eliminator (maschile): Simone Avondetto, Tommaso Dalla Valle

16.00-18.40 CICLISMO – Combined team event, cross-country eliminator (femminile): Sofia Colinelli, Giada Specia

17.00-20.00 PENTATHLON – Staffetta internazionale (mista), ranking round

18.00-21.45 BOXE – 52 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – 60 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – 69 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – +91 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.45 BOXE – 60 kg (femminile) turni preliminari

18.30-21.35 BASKET 3X3 – Shoot-out (femminile) e Dunk Contest (maschile): Niccolò Filoni

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso (maschile), Finale: Carmelo Musci

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Lancio del martello (femminile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Salto in alto (femminile), Finale: Idea Pieroni

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 5000 metri di marcia (maschile), Finale: Davide Finocchietti

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Salto in lungo (maschile), Finale: Davide Favro

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 800 metri (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Lancio del martello (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 100 metri (femminile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – 100 metri (maschile), Finale

18.35-23.00 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso (femminile), Finale

18.55-22.05 RUGBY A 7 – Finali (maschile)

18.55-22.05 RUGBY A 7 – Finali (femminile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Semifinali (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Semifinali (femminile)

19.00-22.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale (femminile), sedicesimi di finale

20.30-22.20 CANOA SLALOM – Kayak obstacle (femminile): quarti di finale, semifinali, finale

20.30-22.20 CANOA SLALOM – Canoa obstacle (maschile): quarti di finale, semifinali, finale

22.00-01.15 TENNISTACOLO – Finali a squadre internazionali (mista)

22.00-02.10 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità (maschili e femminili), terza giornata: Giorgia Villa, Lay Giannini

22.00-02.10 GINNASTICA ACROBATICA – Coppie (miste), Finale

22.00-23.45 TUFFI – 3 m (femminile), Finale

23.00-01.45 BOXE – 56 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 64 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 75 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 91 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 51 kg (femminile), turni preliminari: Martina La Piana