Basket 3×3, Olimpiadi Giovanili 2018: in campo maschile Italia sconfitta dall’Ucraina, avanzano anche Slovenia, Belgio e Argentina. Tra le donne approdano in semifinale Francia, Australia, USA e Cina

Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale, sia femminile che maschile, di basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). C’era tanta attesa per la nostra nazionale maschile, uscita però sconfitta dal match contro l’Ucraina, disputatosi alle 18:15, con il punteggio di 14-11. Molto rammarico per gli azzurri, avanti fino a 3′ dal termine prima di subire il ritorno degli avversari e che ora devono abbandonare tutti i sogni di medaglia. Nelle altre sfide la Slovenia supera la Russia 15-14 con un canestro ad 11′ dalla fine, mentre Belgio e Argentina si sbarazzano di Brasile e Georgia con i risultati di 21-20 e 21-12.

Tra le donne la Francia batte l’Ungheria 13-12 in una partita al cardiopalma, l’Australia supera, dominando, l’Ucraina 16-6, gli Stati Uniti hanno la meglio dell’Olanda per 18-14 (incontro sempre in controllo delle americane) e, nell’ultima sfida in programma, la Cina manda a casa l’Argentina, dopo un overtime di 35” con il punteggio di 19-17.

Di seguito tutti i risultati di oggi e il programma delle semifinali.

QUARTI DI FINALE

Maschile

Slovenia-Russia 15-14

Ucraina-Italia 14-11

Belgio-Brasile 21-10

Argentina-Georgia 21-12

Femminile

Ungheria-Francia 12-13

Australia-Ucraina 16-6

USA-Olanda 18-14

Argentina-Cina 17-19

SEMIFINALI

Maschile

Domani ore 16:50 Slovenia-Belgio

Ore 17:15 Ucraina Argentina

Femminile

Domani ore 16 Francia-Australia

Ore 16:25 USA-Cina













Foto: Sito ufficiale YOG Buenos Aires