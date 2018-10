Calendario Olimpiadi Giovanili 2018: programma, orari e tv di lunedì 8 ottobre. Tutte le gare e le finali

Lunedì 8 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la seconda giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura televisiva garantita da Eurosport e in streaming su Olympic Channel.

IL PROGRAMMA DI GARE DELL’8 OTTOBRE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DI BUENOS AIRES 2018

NB: gli orari indicati sono quelli italiani.

LUNEDÌ 8 OTTOBRE

14.00-14.25 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), qualificazioni speed

14.00-17.15 TIRO A SEGNO – Carabina 10 m (femminile), qualificazioni e Finale

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare (maschile), fase a gironi

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare (femminile), fase a gironi

14.00-18.45 SCHERMA – Spada (femminile): turni preliminari

14.00-18.45 SCHERMA – Spada (maschile): turni preliminari

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Gironi eliminatori (maschile)

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Gironi eliminatori (femminile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (femminile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (maschile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (femminile)

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri misti (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri stile libero (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri farfalla (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri farfalla (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri stile libero (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 4×100 metri misti (femminile), batterie

15.00-17.25 JUDO – 52 kg (femminile), turni preliminari

15.00-17.25 JUDO – 81 kg (maschile), turni preliminari

15.00-17.25 JUDO – 63 kg (femminile), turni preliminari

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (maschile)

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (femminile)

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), fase a gironi

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), fase a gironi

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), primo turno

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), primo turno

16.00-16.55 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (femminile), quarti di finale

16.00-16.55 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (maschile), quarti di finale

16.00-17.40 TRIATHLON – Individuale (maschile), Finale

16.00-18.15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), qualificazioni boulder

17.00-23.00 VELA – Windsurfer (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Windsurfer (femminile), regate

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (femminile), regate

17.00-23.00 VELA – Nacra 15 (mista), regate

18.00-19.30 CANOTTAGGIO – Singolo (maschile), batterie

18.00-19.30 CANOTTAGGIO – Singolo (femminile), batterie

18.30-22.00 BADMINTON – Singolare (maschile), fase a gironi

18.30-22.00 BADMINTON – Singolare (femminile), fase a gironi

19.00-20.30 EQUITAZIONE – Salto ostacoli, prova a squadre internazionali (round 1)

19.00-21.55 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, seconda parte (maschile)

19.00-21.55 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, seconda parte (femminile)

19.00-21.55 TRAMPOLINO ELASTICO – Qualificazioni (maschile)

19.00-21.55 TRAMPOLINO ELASTICO – Qualificazioni (femminile)

19.00-22.00 TAEKWONDO – 49 kg (femminile), ottavi e quarti di finale

19.00-22.00 TAEKWONDO – 55 kg (maschile), ottavi e quarti di finale

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

19.30-22.50 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (maschile)

19.30-22.50 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (femminile)

20.00-21.00 JUDO – 52 kg (femminile), Finali

20.00-21.00 JUDO – 81 kg (maschile), Finali

20.00-21.00 JUDO – 63 kg (femminile), Finali

20.00-21.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), qualificazioni lead

20.10-22.55 BREAK DANCE – B Girls: quarti di finale, semifinali, Finale

20.10-22.55 BREAK DANCE – B Boys: quarti di finale, semifinali, Finale

20.30-22.00 CANOTTAGGIO – Singolo (maschile), ripescaggi

20.30-22.00 CANOTTAGGIO – Singolo (femminile), ripescaggi

21.00-22.30 SOLLEVAMENTO PESI – 48 kg (femminile), Finale

21.00-22.40 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (femminile), semifinali e Finale

21.00-22.40 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (maschile), semifinali e Finale

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), fase a gironi

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), fase a gironi

22.00-01.10 SCHERMA – Spada (maschile): semifinali e Finali

22.00-01.10 SCHERMA – Spada (femminile): semifinali e Finali

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri dorso (maschile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 200 metri farfalla (femminile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 200 metri stile libero (maschile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 50 metri rana (femminile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri farfalla (femminile), semifinali

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri rana (maschile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri dorso (femminile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 200 metri misti (maschile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 4×100 metri misti (femminile), Finale

23.00-02.00 BADMINTON – Relay team, fase a gironi

00.00-02.00 TAEKWONDO – 49 kg (femminile), semifinali e finali

00.00-02.00 TAEKWONDO – 55 kg (maschile), semifinali e finali

01.00-02.30 SOLLEVAMENTO PESI – 62 kg (maschile), Finale

COME VEDERE LE OLIMPIADI GIOVANILI IN DIRETTA TV E STREAMING:

Le Olimpiadi Giovanili 2018 saranno visibili in tv su Eurosport. Alcune gare saranno trasmesse in diretta streaming su Olympic Channel.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE generale dell’evento per seguire insieme tutti gli eventi minuto dopo minuto.