LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA: 15 ottobre. Giorgia Villa per chiudere in bellezza, Nobilio-Romano per la vittoria nel golf. C’è Chiara Pellacani

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei 3 metri sincro con Elena Bertocchi a Glasgow, cercherà soddisfazioni anche in questa manifestazione sempre dal trampolino “nobile”.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tu

14.16 GOLF – C’è attesa per i risultati delle prime buche per quanto riguarda l’Italia nel Mixed Team: Nobilio-Romano a caccia dell’oro.

14.11 TUFFI – 36.00 per Chiara Pellacani nel primo tuffo. Ovviamente coefficiente davvero molto basso (1.6).

14.07 TUFFI – Turno preliminare per quanto riguarda il trampolino 3 m femminile: Chiara Pellacani punta dritta alla finale, con obiettivi di medaglia.

14.03 BEACH VOLLEY – Iniziati anche i quarti di finale per quanto riguarda il torneo maschile. Tra qualche ora toccherà alle donne: impegnate anche le nostre Claudia/Nicol.

14.00 GOLF – C’è in corso il Round 3 del Mixed Team di golf: Alessia Nobilio ed Andrea Romano sono secondi in classifica alle spalle della Thailandia.

13.57 Buongiorno e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili. Altra giornata importante in quel di Buenos Aires, gli azzurri vanno a caccia di tante medaglie.

Foto: Federginnastica