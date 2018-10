LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA: 16 ottobre. Italia all’assalto: occasioni nel basket 3×3, nella ritmica e nell’atletica

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe su Martina Lapiana, alla ricerca della finale, e nell’atletica su Ivan De Angelis nell’asta, su Simona Bertini nella marcia, su Emma Silvestri nei 400 ostacoli e su Dalia Kaddari nei 200.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti (Foto: Sito ufficiale YOG Buenos Aires).

14.29 Antonio Volpe nella terza rotazione totalizza 43.20, per complessivi 124.35 punti.

14.24 Al termine della seconda rotazione Antonio Volpe è nono. Nulla varia in vetta.

14.20 Cambio al vertice: il russo Ruslan Ternovoi balza in vetta con 94.20.

14.15 Antonio Volpe fa 42.75 per un complessivo 81.15.

14.13 Nulla cambia in vetta al termine della prima rotazione: Antonio Volpe è settimo.

14.06 Il tedesco Lou Massenberg nuovo capofila con 44.10.

14.05 Il russo Ruslan Ternovoi va in testa con 43.20.

14.04 Antonio Volpe fa 38.40.

14.03 Inizia con 40.80 il messicano Randal Willars Valdez.

14.00 Al via la prima gara di giornata. Per l’Italia dunque in gara Antonio Volpe.

13.55 Si inizia proprio con i tuffi: Antonio Volpe sarà impegnato nelle eliminatorie della piattaforma da 10 metri, che inizieranno alle 14.00. Sono in 12 in gara, la competizione servirà esclusivamente per determinare l’ordine di salto in finale. L’azzurrino si tufferà per secondo in qualifica.

