Boxe, Olimpiadi Giovanili 2018: tutti i risultati delle finali della seconda giornata. Fantastica affermazione di Martina La Piana

Vanno a chiudersi le Olimpiadi Giovanili 2018 in quel di Buenos Aires: si sono assegnate oggi le medaglie per quanto riguarda la seconda giornata della boxe. Andiamo a riepilogare tutti i risultati.

56 kg uomini

Abdumalik Khalokov (Uzbekistan) si impone per 5-0 su Maksym Halinichev (Ucraina): incontro dominato in lungo e in largo. Per quanto riguarda il bronzo a trionfare è Mirco Cuello (Argentina).

64 kg uomini

Oro alla Russia con Ilia Popov: 4-1 per split decision nella finale a Talgat Shaiken (Kazakistan). Bronzo che va alla Gran Bretagna con Hassan Azin che si aggiudica la finalina.

81 kg uomini

Gran Bretagna protagonista nella categoria più pesante. Medaglia d’oro che va a Karol Itauma che batte nella finale il russo Ruslan Kolesnikov per split decision (4-1). A completare il podio c’è Timur Merjanov (Uzbekistan).

51 kg donne

Fantastica affermazione con decisione unanime di Martina La Piana: meraviglioso oro italiano.

(Clicca qui per la cronaca dell’incontro)

60 kg donne

Ancora Gran Bretagna: Sara Dubois nella categoria di peso maggiore per le donne si impone per 5-0 sulla thailandese Porntip Buapa. Bronzo alla padrona di casa argentina Oriana Saputo.













