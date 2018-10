Boxe, Martina La Piana si consacra: Campionessa Olimpica Giovanile, l’azzurra spazza via Gbadamosi

Fantastica impresa di Martina La Piana che si è laureata Campionessa Olimpica Giovanile tra le 51 kg. La boxe italiana fa festa grazie alla 17enne che ha letteralmente spazzato via la nigeriana Adijat Gbadamosi: l’azzurrina ha dominato i tre round, conquistando in ogni circostanza la preferenza dei cinque giudici e agguantando così un’inevitabile vittoria per decisione unanime (5-0).

La Campionessa d’Europa youth, che aveva già firmato due autentiche imprese nei turni precedenti (ai quarti aveva surclassato l’indiana Jyoti già Campionessa del Mondo 2017 mentre in semifinale si era sbarazzata della statunitense Haven Garcia, attuale iridata di categoria), non ha avuto alcun problema contro l’africana che a sorpresa in semifinale aveva avuto la meglio sulla quotata bulgara Goryana Stoeva. L’Inno di Mameli risuona così a Buenos Aires e l’Italia chiude nel migliore dei modi la propria spedizione in terra argentina con una medaglia del metallo più prezioso anche nella boxe.











Foto: FPI