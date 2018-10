Tiro con l’arco, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: la francese Touraine-Helias e lo spagnolo Solera conquistano il titolo nel mixed team

La francese Kyla Touraine-Helias e lo spagnolo Jose Manuel Solera conquistano la medaglia d’oro nel mixed team del tiro con l’arco alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Questa coppia ha sconfitto in finale con il punteggio di 5-1 l’argentina Agustina Sofia Giannasio e il thailandese Aitthiwat Soithong. Un match che dopo il pareggio (36-36) nel primo set ha visto dominare il duo franco-spagnolo, che si è imposto per 36-27 e 35-30 negli altri due.

Sul terzo gradino del podio salgono invece la namibiana Quinn Reddig e lo statunitense Trenton Cowles che superano nello scontro diretto per il terzo posto 5-3 la neozelandese Rebecca Jones e l’atleta di Cina Taipei Tang Chih-Chun. L’unico azzurro in gara, Federico Fabrizzi, in coppia con tedesca Clea Reisenweber, era stato eliminato ieri al primo turno 6-2 proprio da Jones-Tang.

