LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2019 in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

Il giorno di Milano-Real Madrid è arrivato: l’Olimpia riceve i Campioni d’Europa al Mediolanum Forum di Assago, in una notte che si preannuncia molto calda nella casa del basket milanese, nonché secondo palasport più grande d’Italia.

La partita di stasera, seconda dell’Eurolega 2018-2019 servirà per capire a che punto sono gli uomini di Pianigiani nella loro stagione e nel loro progetto di ricerca dei quarti di finale, un obiettivo che in terra milanese manca dal 2014. Il coach dell’A|X Armani Exchange presenta così la partita: “Siamo all’inizio della stagione ma loro non hanno bisogno di trovare equilibri, li hanno già consolidati da tempo e quando la partita si decide loro sanno cosa fare. […] Dobbiamo per la verità trovare ancora qualche equilibrio perché da un lato abbiamo tanti giocatori confermati ma dall’altro la trazione posteriore è stata ricomposta. Dobbiamo affrontare la gara sereni nella gioia di vivere serate come questa e il nostro pubblico ci aiuterà a fare uno sforzo extra per rimanere aggrappati alla partita il più a lungo possibile per giocare al meglio delle nostre possibilità“.

Olimpia Milano-Real Madrid si giocherà questa sera alle ore 20:45, al Mediolanum Forum di Assago. L’incontro verrà trasmesso in diretta televisiva su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE dell’incontro, per non mancare niente di ciò che accade sul parquet.

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE:

20.45 A|X Armani Exchange Milano-Real Madrid

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Credit: Ciamillo