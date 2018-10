LIVE Napoli-Roma 0-0, DIRETTA Serie A calcio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Roma, big match della 10a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. La sfida del San Paolo è importante per entrambe le squadre, reduci da una settimana di Champions League incoraggiante, dove il Napoli ha sfiorato l’impresa in casa del PSG e la Roma ha superato all’Olimpico il CSKA Mosca con un secco 3-0.

La formazione di Carlo Ancelotti, seconda in classifica a 21 punti, dovrà rispondere al successo di ieri della Juventus ad Empoli per non lasciar scappare i bianconeri. La Roma di Di Francesco, settima con 14 punti, cercherà la vittoria per dimenticare la sconfitta casalinga con la SPAL della scorsa settimana e rilanciarsi nella lotta per un posto in Europa.

Tra le due squadre è la sfida numero 143 nella massima serie, con 51 vittorie dei giallorossi, 49 pareggi e 42 successi dei partenopei. Il Napoli ha perso in casa contro la Roma nelle ultime due stagioni di campionato. La sconfitta più scottante lo scorso anno, quando il 2-4 rimediato alla 27a giornata costò ai partenopei la vetta della classifica. Le statistiche promettono spettacolo. Napoli e Roma sono rispettivamente secondo e terzo miglior attacco della Serie A, con 18 e 16 reti.

Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.30. OA Sport seguirà l’evento con la DIRETTA LIVE testuale per restituirvi tutte le emozioni della sfida, minuto per minuto.













20.37: Si inizierà la partita senza il supporto della VAR

20.35: Problemi tecnici legati alla VAR. Si inizierà in leggero ritardo.

20.31: I giocatori si schierano in campo dopo le foto di rito.

20.29: Entrano in campo le due formazioni.

20.25: Tutto pronto per l’inizio di Napoli-Roma. Si attende soltanto l’ingresso in campo delle squadre.

20.20: Soltanto dieci minuti all’inizio della sfida. Molti vuoti sugli spalti, sono meno di 30mila gli spettatori presenti al San Paolo.

20.15: L’arbitro della gara sarà il signor Davide Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Peretti e dal quarto uomo Giacomelli. Al VAR siederanno invece Di Bello e Preti.

20.10: Napoli-Roma sarà anche una sfida tra Lorenzo Insigne ed Edin Dzeko, i goleador delle due formazioni. L’azzurro ha messo a segno 6 reti in otto partite in campionato, mentre il bosniaco sino ad ora ha brillato soprattutto in Champions con 5 centri in tre gare disputate.

20.05: Sarà una partita importante per il capitano del Napoli Marek Hamsik. Lo slovacco raggiunge oggi Giuseppe Bruscolotti in testa alla classifica dei calciatori con più partite nella storia del club partenopeo con 511 presenze in maglia azzurra.

20.00: Per la Roma non ce la fa Florenzi, che al termine dell’allenamento di ieri aveva accusato un fastidio muscolare. Al suo posto sulla corsia destra c’è Santon. Confermati Under ed El Shaarawy nel tridente d’attacco dopo l’ottima prova in Champions League. Sorpresa al centro della difesa dove Di Francesco preferisce Juan Jesus a Fazio.

19.55: Un primo sguardo alle formazioni. Per il Napoli Milik vince il ballottaggio con Mertens per un posto accanto ad Insigne nella coppia d’attacco. Fabian Ruiz preferito a Zielinski come esterno di centrocampo.

19.50: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Roma. Quaranta minuti al fischio d’inizio della partita, sfida di prestigio che chiude la domenica di Serie A.

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Milik.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, L. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com