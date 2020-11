Calcio, Serie A 2020-2021: il Napoli travolge la Roma, pari tra Cagliari e Spezia

Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, domenica 29 novembre, ha visto proseguire il programma della nona giornata. Nella partita delle 18.00 pari tra Cagliari e Spezia per 2-2, mentre in quella delle 20.45 il Napoli travolge la Roma con un secco 4-0.

Il match previsto alle ore 20.45 era quello tra Napoli e Roma: vittoria dei partenopei per 4-0 con gol di Insigne al 31′, di Ruiz al 65′, di Mertens all’81’ e di Politano all’87’. I partenopei sbloccano la contesa alla mezz’ora con una punizione magistrale di Insigne, il quale festeggia mostrando la maglia di Maradona, Nella ripresa il gol della certezza arriva con una gran conclusione dal limite dell’area di Ruiz al 65′. Nel finale i partenopei dilagano: al minuto 81 tap in vincente di Mertens, al minuto 87 grande azione personale e gol di Politano.

Loading...

Loading...

Nell’incontro delle ore 18.00, invece, pari pirotecnico tra Cagliari e Spezia per 2-2: Gyasi porta avanti gli ospiti al 36′, ma nella ripresa in sei minuti i sardi ribaltano la sfida, grazie ai gol di Joao Pedro al 52′ e di Pavoletti al 58′. In pieno recupero pareggia i conti Nzola su rigore per il definitivo 2-2.

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse