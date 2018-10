LIVE Italia-Russia volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: azzurre per timbrare la qualificazione alla Final Six

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) le azzurre vanno a caccia della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata: serve una vittoria, l’ottava consecutiva in questo torneo, per staccare matematicamente il pass e accadere tra le sei grandi del Pianeta. La nostra Nazionale, che in caso di sconfitta si giocherà tutto domani contro gli USA o dovrà sperare in altri incroci favorevoli, vuole continuare il proprio cammino immacolato e ha tutte le carte in regola per sognare in grande visto quello che abbiamo visto negli ultimi dieci giorni.

Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e avvincente anche se le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con i favori del pronostico per quanto si è visto fino a questo punto della competizione. La Russia ha sì perso solo contro gli USA al tie-break ma nel frattempo ha dovuto fare a meno del fenomeno Nataliya Goncharova a causa di un infortunio alla spalla sinistra, attenzione a Parubets e Fetisova tra attacchi di palla alta e muri. L’Italia cercherà di rispondere con le bordate di Paola Egonu, le precisioni offensiva di Miriam Sylla, la regia di Ofelia Malinov e le prestazioni sottorete di Anna Danesi e Cristina Chirichella.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.10. Buon divertimento a tutti.

