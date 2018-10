Volley femminile, Mondiali 2018: l’Italia si qualifica alla Final Six se… Tutte le combinazioni per volare alla terza fase: festa contro la Russia?

L’Italia è ormai vicinissima alla qualificazione alla Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre hanno conquistato sette vittorie consecutive e sono imbattute in Giappone, i successi di lusso contro Cina e Turchia hanno notevolmente lanciato le azzurre che hanno ipotecato l’ingresso tra le sei migliori Nazionali del Pianeta ma manca ancora l’aritmetica certezza. Cosa devono fare le ragazze di Davide Mazzanti per staccare matematicamente il pass e proseguire la propria avventura nella rassegna iridata?

Paola Egonu e compagne torneranno in campo mercoledì 10 ottobre (ore 09.10) per affrontare la Russia, la qualificazione al prossimo turno potrebbe arrivare già al termine del big match contro la blasonata compagine priva però della sua stella Nataliya Goncharova.

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLA FINAL SIX DEI MONDIALI SE…

– Batte la Russia con qualsiasi risultato. In questo caso saremmo certi di essere tra le prime tre classificate della Pool F anche se dovessimo poi perdere 0-3 contro gli USA visto che avremmo già due successi di vantaggio sulla Russia a una sola giornata dal termine.

– Perde al tie-break contro la Russia e gli USA battono la Cina 3-0 o 3-1. In questo caso saremmo certi di essere tra le prime tre classificate della Pool F anche se dovessimo poi perdere 0-3 contro gli USA perché avremmo 1 successo e 4 punti punti di vantaggio nei confronti delle asiatiche.

Nel caso in cui non dovesse avversarsi nessuna di questa ipotesi allora tutto sarebbe rimandato all’ultima giornata (giovedì 11 ottobre) quando l’Italia affronterà gli USA mentre la Cina se la vedrà con la Russia.













Foto: FIVB