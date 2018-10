Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Russia, le azzurre sfidano la storica Armata per volare alla Final Six!

A un passo dalla meta, sempre più vicine all’obiettivo, a pochi metri dall’entrare nel gotha della pallavolo internazionale. L’Italia, dopo aver infilato sette vittorie consecutive ai Mondiali 2018 di volley femminile, intravede la qualificazione alla Final Six e la sfida di domani contro la Russia (ore 09.10) potrebbe permetterci di festeggiare matematicamente il pass per la terza fase della rassegna iridata (servirà la vittoria). La nostra Nazionale, che ha demolito tra le altre anche la Cina Campionessa Olimpica, va alla caccia di un nuovo colpaccio contro un avversario storico e blasonato che in questa competizione ha ceduto soltanto agli USA al tie-break e che è in piena corsa per il passaggio del turno: le russe cercano quel successo fondamentale poi per giocarsi il tutto per tutto contro la Cina nello scontro diretto di domani.

L’Italia per il momento è stata perfetta, ha espresso un elevato valore di gioco e un grande carisma, caratterialmente si è fatta valere e ha mostrato i muscoli facendo capire di poter davvero essere la mina vagante della competizione. Le ragazze del CT Davide Mazzanti cercheranno di puntare forte sull’attacco, sul servizio e sul muro, cioè le armi che fino a questo punto del torneo ci hanno regalato grandi soddisfazioni, ma dall’altra parte della rete ci sarà una formazione che punta tanto sulle attaccanti di palla alta e che è in grado di offendere da un momento all’altro con una certa potenza. L’assenza del fenomeno Nataliya Goncharova, frenata da un infortunio alla spalla sinistra, frenerà però l’incidere della Russia che senza il suo fenomeno potrebbe faticare a tenere testa alle azzurre, sulla carta favorite in questa specifica circostanza.

A Osaka (Giappone) la nostra Nazionale vuole continuare la propria corsa furiosa contro la storica Armata già sconfitta un mesetto fa nella Finale del Torneo di Montreux. Questa volta il contesto sarà certamente più impegnativo e la posta in palio più elevato, ma l’Italia non si farà intimorire, spinta come sempre dalle bordate di Paola Egonu, dalla grinta di Miriam Sylla, dai muri di Cristina Chirichella e Anna Danesi, dalla solidità di Lucia Bosetti, dalle difese di Monica De Gennaro e dalla regia di Ofelia Malinov. Dall’altra parte della rete attenzione ai muri di Irina Fetisova e agli attacchi di Ksenia Parubets e Irina Voronkova.













Foto: FIVB