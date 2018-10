LIVE Italia-Cuba volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: azzurre per il tris contro le caraibiche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) la nostra Nazionale scenderà in campo per affrontare la modesta compagine caraibica con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva della rassegna iridata e lanciarsi con maggiore convinzione verso i big match contro Turchia e Cina che ci diranno quali potranno essere le nostre reali ambizioni in questo torneo. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico, dall’altra parte della rete ci sarà una nobile decaduta ben lontana dai grandi trionfi degli anni ’90 e che non sembra poter uscire dal tunnel.

Dopo le nette vittorie contro Bulgaria e Canada, le ragazze del CT Davide Mazzanti puntano a un bel tris di 3-0 in attesa delle vere prove importanti che ci attendono nei prossimi due giorni. Dovrebbe essere una passeggiata per l’Italia trascinata come sempre da Paola Egonu, Cristina Chirichella, Lucia Bosetti e Monica De Gennaro anche se si potrebbe operare un piccolo turnover considerando il livello dell’avversario, già crollato al cospetto di Cina e Bulgaria.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 06.40. Buon divertimento a tutti.

Presentazione della partita













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: FIVB