Volley, Mondiali 2018: domani Italia-Cuba, azzurre per la terza vittoria contro la nobile decaduta

L’Italia si sta godendo il suo giorno di riposo a Sapporo (Giappone) in attesa di tornare in campo per la terza partita dei Mondiali 2018 di volley femminile. Domani (ore 06.40) le azzurre affronteranno Cuba in una partita da vincere a tutti i costi, l’unico obiettivo deve essere quello di infilare il terzo successo consecutivo per 3-0 (dopo quelli ottenuti agevolmente contro Bulgaria e Canada) e lanciarsi con la massima convinzione verso i due big match contro Turchia e Cina che ci diranno quali possono essere le reali ambizioni della nostra Nazionale in questa rassegna iridata.

Si riparte dunque dalla sfida contro la compagine caraibica, nobile decaduta sprofondata in un tunnel senza fine: sembra passata un’eternità da quando le ragazze col body rossoblù vincevano tre Olimpiadi consecutive (1992-2000) e si mettevano al collo il bronzo ad Atene 2004, ultimo vagito di un’epoca ormai consegnata esclusivamente ai ricordi. Questa volta l’Italia partirà con tutti i favori del pronostico contro una formazione di quarta fascia, asfaltata dalla Cina e battuta anche dalla Bulgaria priva delle stelle nei primi due incontri giocati nel Sol Levante.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno giocare con la consueta fluidità, senza sottovalutare più di tanto l’avversario e senza pensare già alle prossime partite. Con il nostro gioco offensivo e con dei buoni muri non dovremmo avere particolari problemi contro questa Cuba, composta da giovanissime nate a cavallo degli anni 2000 e che militano in patria. Le ragazze che sembrano avere più qualità sono le schiacciatrici Diaris Perez Ramos e Ailama Cese Montalvo, decisamente poca cosa per impensierire la nostra Nazionale.

Sulla carta sarebbe una partita da turnover, vedremo così si deciderà di fare in casa Italia dove l’opposto Paola Egonu sembra essere in grande salute, l’esperienza di Lucia Bosetti e la verve di Miriam Sylla di banda si sono già messe in mostra, la capitana Cristina Chirichella ha risposto presente al centro con Anna Danesi, Ofelia Malinov è la nostra regista mentre la veterana Monica De Gennaro il libero. Sarà l’occasione giusta per vedere comunque all’opera le varie Carlotta Cambi, Serena Ortolani, Elena Pietrini?













Foto: FIVB