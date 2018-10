LIVE F1, GP Usa 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Ferrari e Mercedes alle prime schermaglie verso le qualifiche

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2018, diciottesima tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Austin si potrebbero decidere definitivamente le sorti del mondiale piloti, infatti Lewis Hamilton ha la possibilità di chiudere i giochi aritmeticamente e festeggiare il quinto titolo iridato della carriera con tre gare d’anticipo. Il britannico della Mercedes ha accumulato 67 lunghezze di vantaggio in classifica su Sebastian Vettel a quattro GP dal termine della stagione, perciò gli basterà guadagnare altri 8 punti sul rivale della Ferrari per poter trionfare già in questo fine settimana texano.

La scuderia di Maranello ormai ha alzato bandiera bianca anche nel campionato costruttori, dato che è distante 78 punti dalle Frecce d’Argento, ma proverà a rialzare la testa dopo un periodo disastroso in cui ha anche subito il sorpasso degli avversari nello sviluppo della vettura. Il tracciato statunitense di Austin, progettato dal tedesco Hermann Tilke e sede del GP di F1 dal 2012, è abbastanza completo e dovrebbe premiare una macchina con un ottimo bilanciamento ed una grande velocità di punta sul dritto. Il favorito d’obbligo per la vittoria di tappa è Hamilton, il quale possiede una W09 che si dovrebbe adattare molto bene al lay-out di una pista su cui ha trionfato ben cinque volte su sei edizioni. Il lavoro dei team potrebbe essere stravolto dalla pioggia, che dovrebbe bagnare il circuito sia oggi che domani, anche se il meteo ad Austin è sempre molto variabile ed imprevedibile.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP degli Stati Uniti 2018, diciottesimo round della stagione di Formula Uno. Il semaforo verde è previsto per le ore 17.00 italiane: buon divertimento!

17.16

17.14 Nico Hulkenberg è il primo ad azzardare le gomme intermedie. Ha smesso di piovere da diversi minuti e la pista si sta leggermente asciugando, ma è ancora presto per questo tipo di pneumatici.

17.10 Sono 6 i piloti che non hanno ancora assaggiato l’asfalto statunitense: Ricciardo, Verstappen, Perez, Ocon, Leclerc e Alonso.

17.08 Scendono in pista entrambi i piloti Mercedes per rompere il ghiaccio con il tracciato texano.

17.06 Al momento nessuno si azzarda a completare un giro cronometrato. 8 piloti hanno fatto solo un installation lap.

17.03 L’asfalto è molto bagnato ma permette alle macchine di Formula Uno di girare, anche se non sta tirando nessuno.

17.01 Il primo pilota ad uscire dalla pit-lane è lo svedese Marcus Ericsson con l’Alfa Sauber.

17.00 SEMAFORO VERDE! Diversi piloti sono saliti in macchina e si apprestano a scendere in pista.

16.58 Weekend speciale per il Team Haas, che proverà a ben figurare nel Gran Premio di casa. Mancano due minuti all’inizio delle prove libere 1!

16.56 Le previsioni meteo non sono confortanti neanche per le prossime sessioni, infatti è prevista pioggia sia per le FP2 che per l’intera giornata di domani. Le temperature sono molto basse, vedremo se questo fattore influenzerà il rendimento delle macchine in pista

Yep, we're all set for a cool, wet FP1 in Austin! Follow live timing and text commentary right here >> https://t.co/MddmLh2Nm7#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/1t0h3V8qCq — Formula 1 (@F1) October 19, 2018

16.53 La pioggia è meno intensa di qualche ora fa ma non cessa di bagnare l’asfalto di Austin. La Safety Car è scesa in pista per testare le condizioni della pista

Nearly time for #FP1 and we can confirm that yes, it is still raining 🌧 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/g15HcZVHeo — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) October 19, 2018

16.49 La Racing Point Force India ha annunciato che Esteban Ocon disputerà le FP1 regolarmente, mentre Nicholas Latifi prenderà il suo posto nel primo turno di prove del GP di Abu Dhabi

AUSTIN UPDATE: seat shuffle for FP1 – @OconEsteban will be in the car for the opening session of the weekend. @NicholasLatifi, who was originally scheduled to drive at COTA, will be in the car for FP1 at the #AbuDhabiGP instead. #USGP pic.twitter.com/6kfrEFdVC2 — Racing Point Force India F1 (@ForceIndiaF1) October 19, 2018

16.45 Non arrivano delle notizie confortanti da Austin, infatti la pioggia tanto attesa è arrivata ed ha allagato la pista nelle ultime ore. Questa era la situazione in pit-lane un paio di ore fa

Expect a lot of rain related tweets on your timeline today #F1 fans! Consider yourself warned as it’s a wet one to start Friday off at @COTA.#Haastin #HaasF1 #F1 🏎🇺🇸🌨☔️ pic.twitter.com/nAmd8LNNqD — Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 19, 2018

16.40 La classifica attuale del Mondiale piloti vede Lewis Hamilton in testa con 67 lunghezze di margine su Sebastian Vettel a quattro gare dalla fine della stagione. Il britannico potrebbe festeggiare il quinto titolo iridato con tre gare d’anticipo se riuscisse ad allungare di 8 punti sul tedesco. Il Re Nero ha comunque già il titolo in tasca, infatti gli basta portare a casa 33 punti da qui alla fine del campionato per laurearsi campione a prescindere dai piazzamenti di Vettel.

16.35 Si corre ad Austin, in Texas, in un circuito progettato da Hermann Tilke che ospita la F1 dal 2012. Nelle sei edizioni disputate, Lewis Hamilton ha conquistato ben cinque vittorie (4 in Mercedes ed 1 in McLaren nel 2012) e Sebastian Vettel una (con Red Bull nel 2013). Nell’era Turbo il binomio Hamilton-Mercedes ha concesso le briciole agli avversari, portando a casa la vittoria nelle ultime quattro edizioni consecutive. Da quando il GP USA si corre ad Austin, la Ferrari è salita sul podio solo in due occasioni: nel 2015 con Seb Vettel (3°) e nel 2017 con entrambi i piloti (2° il tedesco, 3° Raikkonen).

16.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2018, 18° appuntamento del Mondiale di Formula 1.

