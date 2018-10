LIVE F1, GP Messico 2018 in DIRETTA: prove libere 1. La Ferrari vuole mettere pressione alla Mercedes

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2018, diciannovesima e terzultima tappa del Mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton proverà a chiudere i conti sfruttando il secondo match point consecutivo per aggiudicarsi il quinto titolo iridato della carriera, il quarto in Mercedes, visto che può vantare ben 70 punti di vantaggio su Sebastian Vettel in classifica a tre gare dalla fine. Per il britannico sarà sufficiente portare a casa 5 punti nelle prossime tre gare per vincere il Mondiale, perciò se dovesse arrivare nelle prime sette posizioni della gara messicana potrebbe festeggiare con due gare d’anticipo la conquista del Campionato del Mondo di Formula 1 2018.

Ad Austin il Re Nero è arrivato terzo alle spalle di Kimi Raikkonen, tornato al successo dopo 5 anni, e Max Verstappen, autore di una rimonta strepitosa dalla 18ma posizione in griglia. Sebastian Vettel ha invece commesso altri due errori nell’arco del weekend statunitense, non rallentando a sufficienza in regime di bandiera rossa nelle FP1 e girandosi in testacoda nel primo giro della gara durante un ruota a ruota con Ricciardo, sprecando di fatto il grande potenziale evidenziato dalla SF71H sul tracciato di Austin. Il circuito messicano intitolato ai fratelli Rodriguez dovrebbe adattarsi bene alle caratteristiche della Rossa, che cercherà di portare a casa più punti possibile per mantenere in vita il sogno di riaprire perlomeno il Mondiale costruttori, anche se il gap con le Frecce d’Argento ammonta a 66 lunghezze. Attenzione alle Red Bull, che potrebbero fare fatica in qualifica per poi essere davvero molto competitive in gara come nelle ultime edizioni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Messico 2018, diciannovesimo round della stagione di Formula Uno. Il semaforo verde è previsto per le ore 17.00 italiane: buon divertimento!

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

17.34 Primo tempo di Hamilton! Dopo due giri di riscaldamento l’inglese si colloca in vetta con 3 decimi di vantaggio su Verstappen, 4 su Ricciardo e più di mezzo secondo su Bottas.

17.33 Arrivano le Red Bull! Verstappen (1°) e Ricciardo (2°) si mettono in testa con un bel giro d’esordio: 1:18.588 per l’olandese.

17.32 Enrambi i Mercedes sono in pista con gomme Hypersoft e percorrono due giri di riscaldamento prima di spingere.

17.31 Perez si migliora e passa momentaneamente in testa per appena 0.054 su Sainz. Le Mercedes rompono gli indugi e si lanciano per il loro primo run.

17.30 Carlos Sainz detta il passo con un 1:19.523 ottenuto con gomma Hypersoft.

17.29 Buon giro di Sergio Perez che infiamma la folla con il terzo tempo a 0″4 dal miglior tempo.

17.27 Al momento non sembra funzionare al meglio il nuovo fondo della Ferrari montato sulla vettura di Raikkonen. Vedremo se la situazione cambierà con il miglioramento della pista.

17.25 Vettel si è lamentato via radio dell’eccessivo graining delle sue gomme anteriori, infatti non riesce a confermarsi sui tempi del primo giro.

17.24 Stoffel Vandoorne mette a referto il primo giro cronometrato del resto del gruppo ma si ferma ad 1″8 di ritardo dai tempi di Vettel.

17.22 Kimi non riesce a migliorarsi nel secondo e terzo giro del suo primo run su Hypersoft. Vedremo se questa mescola permetterà ai piloti di fare due giri di qualifica senza perdere prestazione nella seconda tornata.

17.20 Vettel migliora il tempo del compagno di squadra di 0.102″. Buoni riscontri cronometrici per le due Ferrari considerando che si tratta del primo giro delle FP1.

17.18 Il finlandese fa segnare un 1:19.798 al primo giro, anche Vettel scende in pista con Hypersoft.

17.17 Si lancia la Ferrari di Kimi Raikkonen per il primo giro cronometrato del weekend con gomme Hypersoft.

17.14 Lando Norris torna in pista per completare un altro installation lap con Ultrasoft. Poca azione in pista nei primi 15 minuti

17.12 Durante il giro di installazione, Daniel Ricciardo non è riuscito ad attivare il sistema DRS ed è tornato ai box per risolvere il problema.

17.09 Tutti i piloti sono scesi in pista per un installation lap ed ora sono fermi ai box. La torcida messicana si è infiammata al passaggio del beniamino di casa Sergio Perez, il quale va a caccia del primo posto dei “non top team”.

17.07 A differenza del venerdì del GP degli Stati Uniti, i piloti potranno girare regolarmente sull’asciutto e con una temperatura ambiente di 18°C.

17.05 La prima sessione sarà utilizzata dai team per perfezionare il set-up che verrà poi utilizzato in qualifica e in gara. La ricerca del bilanciamento della vettura è molto complicata in Messico, dato che è necessario sia un buon carico aereodinamico che un’alta velocità di punta sul dritto

17.02 Installation lap anche per Sebastian Vettel che rientra subito ai box.

17.00 SEMAFORO VERDE! Le McLaren di Vandoorne e Norris (che sostituisce Alonso in questo turno di prove) sono le prime a scendere in pista

16.59 Tra un minuto comincerà la prima sessione di prove libere del GP del Messico, che potrebbe essere decisivo nell’assegnazione del titolo iridato.

16.55 Kimi Raikkonen si appresta a disputare il suo 150° weekend di gara con la Ferrari proprio dopo il suo grande ritorno alla vittoria dopo 5 anni avvenuto negli USA domenica scorsa.

The #MexicanGP will be Kimi's 150th Grand Prix weekend driving for @ScuderiaFerrari. It will be his 149th start all being well. DNS in Malaysia last year… pic.twitter.com/ttlm8vtWxk — James 🇮🇪 (@JOC__1991) October 26, 2018

16.52 Max Verstappen è reduce dalla strepitosa gara di Austin in cui ha rimontato dalla 18ma posizione della griglia sino alla seconda piazza finale, ma proverà a fare una grande gara anche in Messico dato che deve difendere la vittoria ottenuta lì proprio un anno fa.

He won in Mexico in 2017 🏆 P18 ➡️ P2 in the USA last Sunday Conditions look perfect for Red Bull 🤞 "This is definitely the best chance for us" 🗣@Max33Verstappen on his high hopes for this weekend's #MexicoGP >> https://t.co/mC4pommKjv #F1 pic.twitter.com/4iSm504HXS — Formula 1 (@F1) October 26, 2018

16.49 La Ferrari monterà un nuovo fondo sulla macchina di Raikkonen in questa prima sessione di libere per valutare se utilizzarlo anche in ottica qualifica e gara su entrambe le monoposto.

Ferrari put the new floor on Kimis car for FP1. Vettel running the old spec for comparison. At Red Bull it's Verstappen running the new floor. Ricciardo has got the old version. #AMuS #MexicanGP pic.twitter.com/r5Cxn2HmVV — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) October 26, 2018

16.46 Le mescole di pneumatici portati a Città del Messico dalla Pirelli sono Hypersoft, Ultrasoft e Supersoft. Le scelte dei top team sono state abbastanza simili, prediligendo un alto numero di gomme Hypersoft.

A reminder of the tyre compound selection for the #MexicanGP weekend pic.twitter.com/sTMsRwQk1a — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) October 26, 2018

16.43 Come ogni anno i messicani forniscono una cornice di pubblico spettacolare sin dal venerdì, soprattutto nell’ultimo settore del tracciato, quello dello stadio.

ON TRACK IN ONE HOUR ⏰ Being back at this place = 😍#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/FPJjJeoBxS — Formula 1 (@F1) October 26, 2018

16.40 La Ferrari proverà a dare continuità alla vittoria ottenuta ad Austin con Kimi Raikkonen per continuare a sperare in una complicatissima rimonta nel Mondiale costruttori sulla Mercedes, che può gestire un ampio margine di 66 punti negli ultimi tre appuntamenti stagionali. Sostanzialmente la Scuderia di Maranello non ha più margine di errore e dovrà anche sperare in un paio di “zeri” da parte degli avversari. Di seguito la classifica del Mondiale costruttori a tre GP dalla fine della stagione:

1 MERCEDES 563

2 FERRARI 497

3 RED BULL RACING TAG HEUER 337

4 RENAULT 106

5 HAAS FERRARI 84

16.35 Lewis Hamilton è ad un passo dalla conquista del quinto titolo iridato piloti della carriera, infatti gli basterà terminare la gara di domenica in settima posizione a prescindere dal risultato di Vettel per poter celebrare la vittoria del Mondiale con due gare d’anticipo. Di seguito la classifica del Mondiale piloti aggiornata dopo la gara di Austin:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 346

2 Sebastian Vettel GER FERRARI 276

3 Kimi Räikkönen FIN FERRARI 221

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 217

5 Max Verstappen NED RED BULL RACING TAG HEUER 191

6 Daniel Ricciardo AUS RED BULL RACING TAG HEUER 146

16.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2018, 19° appuntamento del Mondiale di Formula 1.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Le cinque risposte che dovrà darci il GP del Messico

Il programma completo del weekend di Città del Messico

I precedenti della Ferrari in Messico

Lewis Hamilton Campione del Mondo in Messico se…

FOTOCATTAGNI