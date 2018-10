Lazio-Inter, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Questa sera lunedì 29 ottobre (ore 20.30) si giocherà Lazio-Inter, match valido per la decima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico andrà in scena una partita cruciale per le sorti del campionato, sia in ottica scudetto che in ottica corsa verso la Champions League: i nerazzurri, infatti, vanno a caccia di quella vittoria che permetterebbe di agganciare il Napoli al secondo posto a sei punti di distacco dalla Juventus mentre i biancocelesti meditano il sorpasso sugli avversari in quella che è la rivincita del match della passata stagione che valeva un posto nella massima competizione continentale.

I ragazzi di Luciano Spalletti non hanno sfigurato sul campo del Barcellona pur perdendo per 2-0 mentre gli uomini di Simone Inzaghi si sono imposti a Marsiglia rilanciando le loro ambizioni in Europa League. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente e spettacolare in cui emergeranno sicuramente le doti tattiche e tecniche delle due compagini: l’Inter si affiderà all’estro di Icardi e alla sua compattezza difensiva per frenare l’incidere di Immobile e compagni.

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Lazio-Inter, match valido per la decima giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

LUNEDI’ 29 OTTOBRE:

20.30 Lazio-Inter

LAZIO-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

LAZIO-INTER: LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Vecino, Perisic; Icardi. All. Spalletti.













