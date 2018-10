Short track, Coppa del Mondo Calgary 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Ricomincia la Coppa del Mondo di short track. Primo appuntamento della stagione in Canada a Calgary, dal 2 al 4 Novembre, dove i pattinatori più veloci del Pianeta sono pronti a darsi battaglia in una tre giorni di gare che si prospetta esaltante.

In casa Italia non ci sarà Arianna Fontana, che non è rimasta per niente soddisfatta della scelta della federazione di affidare la guida tecnica del settore femminile ad Anthony Barthell ed è entrato in lotta proprio con i massimi dirigenti della FISG. La valtellinese chiedeva che Anthony Lobello, sicuramente tra i protagonisti della sua cavalcata all’oro olimpico fosse inserito nel progetto con un ruolo importante.

Sarà presente Martina Valcepina, che diventa la punta di diamante per l’Italia, con l’obiettivo di provare a conquistare una finale nei suoi amati 500m e di giocarsi il podio.

La prima tappa della Coppa del Mondo di short track a Calgary venerdì 2 e terminerà domenica 4 Novembre. Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento sul canale ISU.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 2 Novembre

Orario ancora da decidere: qualifiche 500m, 15000m e staffetta

Sabato 3 Novembre:

dalle 16.00: Ripescaggi 500m e 1500m

dalle 20.30: Finali 500m e 1500m, semifinali staffetta donne, uomini e mista, batterie 1000m

Domenica 4 Novembre:

dalle 16.00: Ripescaggi seconda prova 500m e 1000m

dalle 20.00: Finali seconda prova 500m, 1000m e staffette













Foto: Renzo Brico