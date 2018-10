LIVE Lazio-Inter, Serie A in DIRETTA: 0-0. A sorpresa titolare Joao Mario, spazio a Caicedo nei biancocelesti

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Inter, posticipo della decima giornata del campionato di Serie A di calcio 2018-2019. Nonostante i tanti dubbi, alla fine si gioca: alle 20.30 le squadre saranno in campo all’Olimpico di Roma, su un campo reso davvero pesantissimo a causa delle piogge incessanti scese nelle ultime ore. L’allerta meteo aveva davvero messo a rischio l’incontro, ma alla fine la Lega Calcio ha confermato la sfida che si disputerà regolarmente in prima serata.

Incontro davvero molto interessante tra due dei top team italiani: i biancocelesti stanno attraversando un eccellente periodo di forma e vogliono proseguire la loro striscia di successi. Importante per i nerazzurri non perdere il passo delle rivali in chiave Champions League: da sfruttare c’è il pareggio di ieri sera nell’altro big match tra Napoli e Roma.

Scontro totale anche tra i due allenatori, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, con diverse filosofie di gioco, oltre che tra i due bomber, Ciro Immobile e Mauro Icardi, due degli attaccanti più prolifici del campionato.

Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.30. OA Sport seguirà l’evento con la DIRETTA LIVE testuale per restituirvi tutte le emozioni della sfida, minuto per minuto.













7′ Alza la pressione la Lazio, fa fatica a far girar la palla l’Inter sulla mediana.

5′ Ci provano i biancocelesti: prima un cross dalla destra, poi uno dalla sinistra con Caicedo e Parolo che provano a colpire il pallone senza riuscirci.

3′ È l’Inter che sta gestendo il possesso del pallone. Biancocelesti che per il momento provano a ripartire.

2′ Buona azione sulla destra per i nerazzurri: Vrsaljko si propone e mette al centro per Vecino che calcia alto.

1′ Si comincia: è l’Inter a gestire il primo pallone.

20.31 Al momento ha smesso di piovere, a breve si comincia. Squadre schierate in campo.

20.28 Squadre nel tunnel, pronte ad entrare in campo.

20.25 Poco meno di cinque minuti e si comincia. Squadre che stanno per entrare in campo.

20.15 Pioggia incessante nella Capitale, l’intensità comunque è diminuita rispetto a qualche ora fa.

20.00 Cercherà di trovare spazio anche l’ex di turno, Keita: “La Lazio al conosco molto bene, fa piacere tornare qui ma ora difendo i colori dell’Inter e sono concentrato per vincere la partita. Non vogliamo rallentare, vogliamo stare lassù, abbiamo creato una mentalità per restare in alto. La Lazio in difficoltà contro le big? Noi daremo tutto, oggi è una partita da vincere per mantenere i nostri obiettivi. Tanta concentrazione e voglia per portare a casa i 3 punti” ai microfoni di InterTv.

19.58 Parla Badelj a Lazio Style Channel: “La partita di oggi sarà difficile, ogni sfida ha la sua storia. Siamo in un momento importante, fare bene questa sera ci consentirebbe di compiere un prezioso passi in avanti e di acquisire maggiore consapevolezza per stare in alto in graduatoria. Mi rende felice affrontare i miei compagni in nazionale, auguro loro il meglio ma a partire da domani”,

19.43 Si gioca la carta Caicedo, l’attaccante di Coppa, Simone Inzaghi. A centrocampo al posto di Lucas Leiva c’è Badelj.

19.42 La formazione ufficiale della Lazio:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi.

19.38 Spalletti a sorpresa si gioca la carta Joao Mario, portoghese che quest’anno non ha mai visto il campo. 0 presenze, l’ultima 10 mesi fa.

19.38 Annunciata la formazione ufficiale dell’Inter: non mancano le sorprese.

INTER: Handanovic; Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

19.35 Buonasera e ben ritrovati con la Serie A: tra poco meno di un’ora in scena il posticipo tra Lazio ed Inter all’Olimpico.

