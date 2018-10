Lazio-Inter a rischio rinvio, allerta meteo a Roma! Le possibili date per il recupero nel caso non si giochi

Lazio-Inter è a rischio rinvio a causa delle condizioni meteo critiche che stanno colpendo la capitale. A Roma, infatti, la pioggia potrebbe intensificarsi notevolmente e l’allerta gialla potrebbe diventare rossa obbligando così a un rinvio del big match valido per la decima giornata della Serie A 2018-2019. Il monday night, in programma questa sera lunedì 29 ottobre (ore 20.30), è dunque in dubbio: il campo di gioco dell’Olimpico è stato coperto con dei teloni in modo da proteggere il manto erboso da probabili perturbazioni, all’ora di pranzo sapremo se l’incontro verrà disputato o se si procederà con un rinvio dello scontro tra la terza e la quarta della classifica. Oggi le scuole sono rimaste chiuse per il maltempo.

Nel caso di rinvio sarebbe anche difficile trovare una data utile per il recupero in tempi rapidi visto che entrambe le formazioni sono protagoniste in Europa a meno che non si decida di giocare nei prossimi due giorni: staremo a vedere quali decisione verranno prese. Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Inter, match valido per la decima giornata della Serie A che sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go.

LUNEDI’ 29 OTTOBRE:

20.30 Lazio-Inter

LAZIO-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

LAZIO-INTER: LE DATE DEL POSSIBILE RECUPERO IN CASO DI RINVIO STASERA

Le due squadre sono protagoniste in Europa dunque è difficile trovare una finestra prima del termine dei gironi di Champions League ed Europa League, l’incontro potrebbe dunque slittare tra novembre e dicembre a meno che non si decida per un recupero nei prossimi due giorni (mercoledì 31 ottobre si recupererà anche Milan-Genoa…).













