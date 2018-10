Calcio, Serie A 2018-2019: Lazio-Inter si gioca! Scongiurato il rinvio, in campo nonostante l’allerta meteo

Molti dubbi negli ultimi giorni che sono aumentati ancor di più oggi, con l’ondata di maltempo che ha sommerso d’acqua il Centro Italia. Ora però l’ufficialità: è confermato il posticipo della nona giornata della Serie A di calcio 2018-2019, si giocherà stasera all’Olimpico di Roma Lazio-Inter. Queste le parole di Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione biancoceleste, sul sito ufficiale dei biancocelesti: “Ci sono degli aggiornamenti dell’ultima ora: non ci sono comunicazioni in base alle quali la gara di questa sera Lazio-Inter verrà rinviata. Non ci saranno ulteriori riunioni o comunicazioni in tal senso. Ad ora, la partita si giocherà e non stiamo attendendo informazioni o riunioni a tal proposito. La partita, al momento, si giocherà salvo comunicazioni successive che, per ora, non attendiamo. La gara ufficialmente si gioca. Decisioni di questo tipo non vengono prese dalle Società: a noi spetta comunicare tempestivamente ciò che accadrà e, al momento, la partita si disputerà perché non stiamo attendendo comunicazioni che possano variare la situazione attuale”.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Inter, match valido per la decima giornata della Serie A che sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go.

LUNEDI’ 29 OTTOBRE:

20.30 Lazio-Inter

LAZIO-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.













Foto: Marco Iacobucci / Shutterstock