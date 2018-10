Lazio-Inter, probabile rinvio. Rischio maltempo: quando si potrebbe giocare il recupero? Data e programma

Sembra palesarsi la possibilità di un rinvio per Lazio-Inter, match valido per la decima giornata della Serie A che è in programma questa sera (ore 20.30). L’allerta meteo sulla capitale è sempre più importante, oggi le scuole sono state chiuse e l’ipotesi di un rinvio per la partita diventa sempre più concreta con il passare delle ore. Il Comune di Roma, tramite Twitter, ha chiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti in città per il forte vento, ora bisogna considerare la viabilità verso lo stadio visto che molte strade ieri risultavano allagate e con molti alberi caduti.

Nel pomeriggio la situazione sta peggiorando, si attendono delle conferme. Il rinvio sarebbe a data da destinarsi: si potrebbe magari giocare mercoledì 31 ottobre visto anche che si recupererà il match tra Milan e Genoa, altrimenti bisognerà iniziare a guardare il calendario verso dicembre-gennaio visto che le due squadre sono impegnate in Europa.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Inter, match valido per la decima giornata della Serie A che sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go.

LUNEDI’ 29 OTTOBRE:

20.30 Lazio-Inter

LAZIO-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

LAZIO-INTER: LE DATE DEL POSSIBILE RECUPERO IN CASO DI RINVIO STASERA

Le due squadre sono protagoniste in Europa dunque è difficile trovare una finestra prima del termine dei gironi di Champions League ed Europa League, l’incontro potrebbe dunque slittare tra novembre e dicembre a meno che non si decida per un recupero nei prossimi due giorni (mercoledì 31 ottobre si recupererà anche Milan-Genoa…).













Foto: bestino / Shutterstock.com