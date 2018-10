F1, GP Messico 2018: risultati prove libere 2. Max Verstappen domina ma si ferma, Ferrari e Mercedes non spingono

La Red Bull è la macchina da battere nel GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale di Formula Uno. Dopo aver dominato nel primo turno di prove libere, le Lattine si mettono in mostra anche nella FP2 che si è corsa sul circuito della capitale dello Stato centro-americano e hanno messo in ginocchio le avversarie. Max Verstappen ha stampato un perentorio 1:16.720 nella simulazione di qualifica ma soprattutto ha messo in mostra un passo gara strepitosa che lo erge a grande favorito per la pole position e per la vittoria della gara di domenica.

L’olandese, che aveva già piazzato il migliore tempo nel turno mattutino, ha martellato giro dopo giro impressionando per la continuità di rendimento ed è riuscito ad avere la meglio nei confronti del compagno di squadra Daniel Ricciardo (1.16.873, a soli 15 centesimi dal rivale). Il numero 33 ha accusato però problemi negli ultimi dieci minuti e ha dovuto parcheggiare in curva 3: la vettura si è spenta in fondo al lungo rettilineo con tanto di fumata al posteriore, sembrano esserci stati dei problemi con la power unit ma ne sapremo di più nelle prossime ore.

Le Ferrari e le Mercedes non hanno spinto a tutta come capitato anche nelle prove libere 1, le due scuderie di riferimento si sono un po’ nascoste ma sembrano comunque pagare dazio nei confronti delle Red Bull. Sebastian Vettel ha convinto maggiormente e si piazza al quarto posto (1:17.954), Lewis Hamilton è soltanto settimo (1:18.100) ma siamo certi che domani alzerà notevolmente l’asticella per puntare alla pole position in vista della gara di domenica che potrebbe consacrarlo come Campione del Mondo. Vanno ancora benissimo le due Renault: Carlos Sainz è terzo (1:17.953), Nico Hulkenberg è quinto (1:18.046). Più attardate le seconde guide Kimi Raikkonen (ottavo, 1:18.133) e Valtteri Bottas (nono, 1:18.140).

Si è girato con temperature molto elevate, le gomme hypersoft hanno palesato un’usura molto rapida e si dovrebbe gareggiare con supersoft e ultrasoft. La Ferrari con serbatoi scarichi ha convinto maggiormente.

GP MESSICO 2018, PROVE LIBERE 2: CLASSIFICA DEI TEMPI

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 33 M. Verstappen Red Bull 1’16″720 2 03 D. Ricciardo Red Bull 1’16″873 3 55 C. Sainz Renault 1’17″953 4 05 S. Vettel Ferrari 1’17″954 5 27 N. Hulkenberg Renault 1’18″046 6 28 B. Hartley Toro Rosso 1’18″061 7 44 L. Hamilton Mercedes 1’18″100 8 07 K. Raikkonen Ferrari 1’18″133 9 77 V. Bottas Mercedes 1’18″140 10 11 S. Perez Force India 1’18″167 11 31 E. Ocon Force India 1’18″485 12 08 R. Grosjean Haas 1’18″733 13 16 C. Leclerc Sauber 1’19″024 14 10 P. Gasly Toro Rosso 1’19″047 15 2 S. Vandoorne McLaren 1’19″096 16 18 L. Stroll Williams 1’19″219 17 9 M. Ericsson Sauber 1’19″322













FOTOCATTAGNI