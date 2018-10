Kimi Raikkonen, GP Giappone: “Un venerdì normale. La pioggia cambierà la situazione? Guardiamo le nuvole”

Kimi Raikkonen non è riuscito a brillare nelle prove libere del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è fermato al quarto e al sesto posto nelle due sessioni, faticando a tirare fuori il massimo dalla sua macchina e a tenere anche solo il passo del compagno Sebastian Vettel che a sua volta è stato schiacciato dalle Mercedes.

Il finlandese come sempre non dà particolare importanza al venerdì e nelle dichiarazioni rilasciate a Sky conferma la sua scarsa verve davanti ai microfoni e l’estrema sintesi a cui siamo sempre stati abituati: “Un venerdì normale, ho faticato come sempre. Ho cercato di tenere i tempi bassi ma naturalmente c’è ancora molto lavoro da fare. La pioggia potrebbe cambiare la situazione? Vedremo quello che accadrà domani, guardiamo le nuvole“. Dunque il Cavallino Rampante sembra sperare nell’acqua ma solitamente queste condizioni agevolano Lewis Hamilton e le Frecce d’Argento che riescono sempre a volare in queste circostanze, staremo a vedere quello che succederà in qualifica.

