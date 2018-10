Juventus-Young Boys, Champions League: orario d’inizio e come vederla in tv

Tranello elvetico per la Juventus. Stasera, martedì 2 ottobre, all’Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno lo Young Boys nella seconda partita della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Dopo la netta vittoria contro il Valencia, maturata in 10 uomini dopo l’espulsione di Cristiano Ronaldo, i ragazzi guidati da Allegri, privi del fuoriclasse portoghese, andranno a caccia del bis contro un avversario sulla carta non irresistibile.

Una vittoria blinderebbe di fatto il passaggio del turno, ma un passo falso andrebbe a complicare le cose per i bianconeri, che non potranno fare sconti e hanno la necessità di approcciare il match con la consapevolezza di disporre di un bagaglio tecnico in grado di mettere in netta difficoltà qualsiasi avversario. Allegri affiderà le chiavi dell’attacco a Mandzukic, autore di una doppietta in occasione della recente vittoria contro il Napoli. A supporto del croato agiranno Bernardeschi e Dybala per rendere ancor più imprevedibile un attacco da sogno, supportato dalla qualità di Pjanic e dai cross di Cancelo e Alex Sandro.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 18.55. Sarà possibile guardare il match in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 per gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky, oppure in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’applicazione SkyGo. Potrete seguire la partita tra Juventus e Young Boys anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Champions League 2018-2019 – Martedì 2 ottobre

Allianz Stadium, ore 18.55: Juventus-Young Boys (diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1)













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com