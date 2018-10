Italia-Russia volley domani in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Continua la bella marcia dell’Italia nei Mondiali di volley femminile 2018. In Giappone, le azzurre stanno facendosi largo a suon di vittorie nel gotha della pallavolo globale. Potrebbero anche qualificarsi alle Final Six già nella partita contro la Russia: succederebbe in caso di vittoria con qualsiasi risultato, perché in tal caso le nostre avversarie di domani non potrebbero più raggiungerci, al pari degli USA, nella classifica della Pool F. In caso di sconfitta, invece, varrebbe solo la vittoria al quinto set con successo per 3-0 o 3-1 degli USA sulla Cina, altrimenti sarebbe tutto rimandato a Italia-USA di giovedì.

Siamo nel Mondiale di Paola Egonu, che sta mostrando ad altissimi livelli tutto il talento che aveva portato sul campo fin dall’epoca delle nazionali giovanili. Oltre alla Egonu, che guida la classifica cannonieri, c’è Miriam Sylla che si sta rivelando la miglior attaccante di questa rassegna iridata e Anna Danesi che è prima per efficienza a muro.

Italia-Russia si giocherà nella mattina di domani, mercoledì 10 ottobre, alle ore 9:10. L’incontro sarà visibile in tv su Rai2 ed in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdersi niente di ciò che accade in terra nipponica. Di seguito il programma dettagliato della partita di domani mattina:

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Russia

ITALIA-RUSSIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB