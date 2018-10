Italia-Portogallo calcio, quando si gioca? Data, programma, orario e tv. Scontro diretto al vertice in Nations League

Quarta ed ultima partita della Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini impegnata nella prima fase della Nations League 2019. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo 3 della Lega A, hanno ottenuto fino ad ora quattro punti, frutto dell’ultimo successo contro la Polonia in trasferta e del pari di Bologna, sempre contro i polacchi, all’esordio. Scongiurata la retrocessione in Lega B, gli uomini di Mancini vogliono cercare di chiudere in bellezza questa fase a gironi, cercando di superare il Portogallo a San Siro il 17 novembre. Raggiungere la Final Four sarà complicato ma la nostra compagine vorrà provarci, forte dell’ultima buona prestazione in Polonia, soprattutto sotto il profilo del gioco espresso.

In campionato le prestazioni di Lorenzo Insigne, Federico Chiesa, Nicolò Barella sono state confortanti e questo può dare slancio ad una formazione ancora in cerca di un’identità a cui però viene a mancare il terminale offensivo, qualora il CT deciderà di non impiegare il bomber della Lazio Ciro Immobile.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Sabato 17 novembre

ore 20.30 Italia-Portogallo

ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: Marco Iacobucci / Shutterstock.com