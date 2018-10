Italia-Azerbaijan volley femminile, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi domenica 7 ottobre si gioca Italia-Azerbaijan, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. A Osaka (Giappone) inizia la seconda fase della rassegna iridata, le azzurre si presentano a punteggio pieno e vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva per avvicinare la qualificazione alla Final Six della competizione. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per fare la differenza contro Polina Rahimova e compagne, delle avversarie assolutamente alla portata ma da non sottovalutare. Una decina di giorni fa si sono disputate due amichevoli vinte nettamente dell’Italia.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti non vogliono più fermarsi dopo le schiaccianti vittorie contro Turchia e Cina, oggi Paola Egonu e compagne cercheranno di farsi largo a suon di schiacciate e di muro per continuare a volare ai Mondiali e avvinare l’ingresso tra le migliori sei squadre del Pianeta. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Azerbaijan, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Azerbaijan

ITALIA-AZERBAIJAN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: FIVB