Inter-Milan stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vedere il derby

190: tante sono le volte in cui, nel campionato di Serie A, si è disputato il derby di Milano. Rivedremo questa stessa scena stasera, quando a San Siro l’infinito duello tra Inter e Milan per la supremazia cittadina si comporrà di un altro capitolo, stavolta con l’Inter quale squadra che ufficialmente gioca in casa.

Nei precedenti è la formazione nerazzurra a comandare, forte di 70 vittorie a fronte di 62 successi dei rossoneri e di 58 pareggi. L’ultimo derby, disputatosi lo scorso 4 aprile, si è chiuso a reti inviolate. In quest’occasione, l’Inter dovrebbe schierare Vrsaljko da terzino destro, nonché Gagliardini di fianco a Brozovic. Per quanto riguarda il Milan, c’è il dubbio Abate-Calabria (già risolto da Gattuso, anche se non ne ha parlato con nessuno), ma la formazione è sostanzialmente decisa col tridente Suso-Higuain-Calhanoglu.

Inter-Milan, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019, comincerà alle ore 20:30. La diretta televisiva è assicurata dai canali Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202), mentre la diretta streaming sarà fruibile tramite Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE dell’incontro, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma completo:

DOMENICA 21 OTTOBRE:

20.30 Inter-Milan

INTER-MILAN: COME VEDERE IL DERBY IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A e in diretta streaming su Sky Go.

