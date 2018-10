Hockey su pista, Europei femminili Mealhada 2018: Svizzera Italia 0-3. Inizia bene il cammino delle azzurre

L’Italia inizia al meglio gli Europei femminili di hockey su pista battendo all’esordio la Svizzera: a Mealhada, in Portogallo, si erge ad eroina della prima sfida delle azzurre Giulia Galeassi, autrice della tripletta che è valsa il 3-0 finale con cui sono state schiantate le elvetiche.

Buona la prima anche per Massimo Giudice, all’esordio da commissario tecnico sulla panchina della nazionale italiana, che ha dominato in lungo ed in largo l’incontro, andando in rete due volte nel primo tempo ed una nella ripresa, sempre con la giocatrice toscana, oggi con i gradi di capitano della nostra selezione.

Nel primo tempo Galeassi ha sbloccato il punteggio con una gran giocata personale dopo 8’05”, concedendo il bis poco dopo su preciso assist di Lapolla, dopo 11’19”. Nella ripresa l’attaccante viareggina ha completato il personale capolavoro calando il tris dopo 10’11” deviando in maniera perfetta una conclusione di Ghirardello.

TABELLINO

SVIZZERA – ITALIA 0-3 (primo tempo: 0-2)

MARCATORI: nel p.t. 8.05 e 11.19 e nel s.t. 10.11 Galeassi.

SVIZZERA: Marfurt, Wachs, T.Senn, Ellenberger, D.Senn, Schuler, Moor, Scheer, Pluss, Moser. All. Schneider.

ITALIA: Caretta, Sartori, Lamacchia, Maniero, Galeassi, Lapolla, Ghirardello, Tamiozzo, Toffanin, Zarantonello. All. Giudice.

RISULTATI PRIMA GIORNATA

Svizzera – Italia 0-3

Spagna – Francia 6-1

Inghilterra – Portogallo 2-13

Riposa: Germania.













Foto: Pagina Facebook Giulia Galeassi

