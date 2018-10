Hockey su pista, Europei femminili Mealhada 2018: Italia-Francia 3-2. Azzurre di bronzo!

Si tinge di bronzo l’Italia femminile di hockey su pista agli Europei di Mealhada: le azzurre superano per 3-2 la Francia e conquistano aritmeticamente il terzo posto continentale. La partita è risolta da un’autorete a 36″ dal termine: un pareggio avrebbe quasi certamente privato le azzurre, che oggi riposeranno, della medaglia, con le transalpine che ci avrebbero potuto scavalcare agevolmente nell’ultima giornata.

Nel primo tempo l’Italia era passata in vantaggio grazie ad una rete di Galeassi dopo 10’16” e le azzurre speravano di poter andare al riposo in vantaggio, ma una botta di Couderc a 34″ dall’intervallo aveva ristabilito la parità. Nella ripresa la partita si è accesa nei minuti finali: a 3’15” dalla conclusione sorpasso transalpino firmato da Paredes, pari dopo neppure 40″ di Lapolla. Alle azzurre restavano poco più di due minuti e mezzo per trovare il gol della vittoria: ne sono bastati due. Una giocatrice francese, nel tentativo di anticipare Galeassi, appostata sul secondo palo e pronta a segnare, ha invece messo a segno una clamorosa autorete che ha messo al collo dell’Italia la medaglia di bronzo.

TABELLINO

ITALIA-FRANCIA 3-2 (primo tempo: 1-1)

MARCATORI: p.t. 10’16” Galeassi, 24’26” Couderc (F), s.t. 21’45” Paredes (F), 22’24” Lapolla, 24’24” Galeassi.

ITALIA: Caretta, Sartori, Lamacchia, Maniero, Galeassi, Lapolla, Ghirardello, Tamiozzo, Toffanin, Zarantonello. All. Giudice.

FRANCIA: Buchoux, Daribo, Lafourcade, Paredes, Gohet, Corbin, Couderc, Malard, Michoud-Godard. All. Herin.

RISULTATI

Italia – Francia 3-2

Spagna – Germania 10-2

Svizzera – Portogallo 0-8

CLASSIFICA

Spagna e Portogallo 15, Italia* 10, Francia 6, Germania 4, Svizzera ed Inghilterra 1.

*= una partita in più













Foto: Pagina Facebook Giulia Galeassi

