Hockey su pista, Europei femminili Mealhada 2018: ancora non si conosce la data del recupero di Portogallo-Spagna

Sarà un Europeo femminile di hockey su pista ancora molto lungo, anche se alla sua conclusione mancano soltanto 1’45”: rigettata la data del 24 ottobre, proposta dalla Spagna, per il completamento della gara contro il Portogallo, sospesa per motivi di sicurezza dopo 48’15” di gioco sul punteggio di 3-2 per la selezione iberica. Lo scrive marca.com.

In un comunicato la federazione europea ha rigettato tale ipotesi invitando i due comitati nazionali ad individuare una data nel primo fine settimana di novembre, ma questa decisione porterebbe al blocco dei due campionati nazionali, cosa che non sarebbe avvenuta se si fosse giocato tra una settimana esatta.

Ricordiamo che nella rassegna continentale l’Italia ha ottenuto la medaglia di bronzo battendo Svizzera, Inghilterra e Francia e pareggiando contro la Germania, arrendendosi soltanto contro Spagna e Portogallo, le due formazioni che sono arrivate a giocarsi il titolo nello scontro diretto.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Giulia Galeassi

roberto.santangelo@oasport.it