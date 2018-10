Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano vince facile a Znojmo e si conferma in scia dell’implacabile Vienna

Fine settimana intenso per la EBEL 2019 di hockey su ghiaccio con due turni a distanza ravvicinata. Il primo (nono stagionale) si è disputato in un venerdì di fuoco, con le prime della classe che si sono sbarazzate delle rispettive rivali, con Vienna che, tuttavia, ha avuto la meglio di misura, 2-1, sull’EC KAC Klagenfurt. Tutto facile, invece, per i Graz99ers che hanno vinto in scioltezza contro l’EHC Linz e per Bolzano che era di scena in Repubblica Ceca.

La compagine allenata da coach Kai Suikkanen ha vinto facile con il punteggio di 4-0 sul ghiaccio dell’Orli Znojmo che, già prima dell’incontro, si trovava in penultima posizione, dopo un avvio di campionato quanto mai in salita. La formazione allenata da Miroslav Frycer era reduce dal primo successo stagionale (2-1 sull’EC KAC) ma non ha avuto scampo contro i Lupi. Il match della Nevoga Arena si è sbloccato dopo appena 1:39 con la rete di Matti Kuparinen su assist di Massimo Carozza. Tutto facile per Bolzano che prima del termine del primo tempo va a segno in altre due occasioni. Al minuto 10:14 arriva il raddoppio di Andrew Crescenzi su assist di Michael Burden, mentre quest’ultimo porta il punteggio sul 3-0 al minuto 19:02 su assist di Timothy Campbell. Da quel momento in avanti i Lupi gestiscono il punteggio senza patemi, andando a realizzare il poker nel corso della terza frazione al minuto 47:43 con Viktor Schweitzer, imbeccato da Anton Bernard. Questo successo assume ulteriore rilevanza, dato che Bolzano doveva fare a meno di Dan Catenacci, Luca Frigo e Alex Petan, uscito durante il primo tempo dell’ultimo match disputato. Il calendario non permette il minimo relax agli altoatesini, dato che torneranno sul ghiaccio già domenica 14 ottobre, alle 17:30 al Palaonda contro i Dornbirn Bulldogs.

Negli altri match, come detto, i Vienna Capitals vincono 2-1 contro il Klagenfurt con la doppietta di Christopher De Sousa al 18:41 e 34:42, mentre per gli ospiti la marcatura di Mitch Wahl nel terzo tempo non ha portato alla rimonta completa. Per Vienna i punti in classifica diventano 26, con 8 lunghezze di vantaggio su Bolzano e sui Graz99ers che hanno calato il poker ai Black Wings Linz. Incontro sbloccato dopo nemmeno 10 minuti da Matthew Caito e blindato da altre tre reti nella seconda frazione (due a distanza di appena 36 secondi). Netto successo esterno del Red Bull Salisburgo che passa sul campo dei Dombinrn Bulldogs con il punteggio “tennistico” di 6-3, mentre l’EC Panaceo chiude sul 4-2 in casa contro il Fehervar. Infine, l’incontro tra Innsbruck e Zagabria si giocherà domani.

CLASSIFICA EBEL 2019

1 VIC 9 +16 26 2 G99 9 +10 18 3 HCB 9 +9 18 4 KAC 8 +5 13 5 AVS 9 -5 13 6 RBS 8 +10 12 7 DEC 9 +3 12 8 VSV 9 -5 12 9 EHL 9 -4 11 10 HCI 8 -6 9 11 ZNO 8 -17 5 12 MZA 7 -16 4

Foto: HC Bolzano hockey ghiaccio-3, Carola Semino