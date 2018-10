Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano cede nettamente contro il Red Bull Salisburgo e si fa raggiungere in classifica

L’HCB Alto Adige ospitava i temibili austriaci del Red Bull Salisburgo per una sfida ad altissima quota nel 14esimo turno di EBEL – Erste Bank Eishockye Liga 2019 e, come nelle previsioni, gli ospiti si sono rivelati un osso davvero duro per la formazione di coach Kai Suikkanen che cede al Palaonda con il punteggio di 8-4 in favore degli austriaci, dopo un match equilibrato solamente nella sua prima metà. Con questa sconfitta (la seconda nelle ultime tre uscite) le Foxes non approfittano delle contemporanee sconfitte di Vienna e Graz99ers che cadono sui campi di Fehervar e Dornbirn, mentre i Red Bull Salisburgo continuano la loro risalita con questo successo in casa di Bolzano quanto mai prezioso.

IL MATCH

Il primo tempo inizia all’insegna del grande equilibrio, ma con il passare dei minuti gli austriaci prendono il sopravvento, andando a segno al minuto 12:52 con Martin Stajnoch su assist di Bobby Raymond, e raddoppiando al 17:33 con Dustin Gazley su assist di Mario Huber. I primi 20 minuti si chiudono con 8 tiri a 5 per i Red Bull Salisburgo e un ottimo 2/2 nei powerplay.

Nella seconda frazione torna in campo un Bolzano con un altro piglio, tanto da accorciare le distanze al 25:06 con la rete di Luca Frigo su assist di Marco Insam, e quindi raggiungere il 2-2 al 31:43 con Timothy Campbell servito ad hoc da Alexander Petan. Dopo una lunga fase di predominio delle Foxes, il Salisburgo rimette il naso avanti, andando a segnare il 3-2 al 35:10 con Peter Hochkofler, su assist di Dominique Heinrich. Secondo tempo che vede il computo tiri di 10-7 per gli austriaci con Bolzano che è 1/4 nei powerplay.

Il terzo tempo inizia con una doccia fredda per i padroni di casa, che subiscono la quarta rete del RB Salzburg che porta la firma di Michael Schiechl dopo appena 48 secondi. Da questo momento la squadra di coach Kai Suikkanen sparisce letteralmente dal campo, subendo altre due marcature nel breve volgere di 15 secondi. Al 50:01, infatti, Brent Harris porta il punteggio sul 2-5, mentre al 50:16 Dustin Gazley realizza l’immediato 2-6. Angelo Miceli segna il 3-6 al minuto 51:41 su assist di Markus Nordlund, ma ormai è troppo tardi per riaprire i discorsi. Anzi, al 58:24 arriva il 3-7 di Dominique Heinrich, quindi il 4-7 di Daniel Catenacci al 59.11, mentre chiude definitivamente il punteggio il 4-8 di Alexander Raucherwald al 59:51. Salisburgo passa, quindi, al Palaonda dando una dimostrazione di forza (con ben 33 conclusioni in porta), e lo raggiunge in classifica a quota 27 punti, ma con una differenza reti nettamente migliore.

I risultati della 14esima giornata:

Fehervar AV – Vienna Capitals 4-3

Dornbirn Bulldogs- Graz99ers 2-1

EC-KAC – HC Orli Znojmo 2-1

KHL Zagabria – TWK Innsbruck 2-3

EC Panaceo VSV – EHC Linz 4-5

CLASSIFICA EBEL 2019

1 VIC 14 +18 35 2 G99 14 +14 28 3 RBS 14 +21 27 4 HCB 14 +9 27 5 KAC 13 +12 24 6 EHL 14 -7 20 7 HCI 14 -6 18 8 AVS 14 -12 17 9 DEC 14 -2 16 10 MZA 13 -17 13 11 VSV 14 -11 12 12 ZNO 14 -19 12

Foto: HC Bolzano hockey ghiaccio, Carola Semino