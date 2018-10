Hockey ghiaccio, EBEL 2018-2019: Bolzano supera Villach 2-1 grazie al gol quasi allo scadere di Blunden

Dopo la sconfitta subita dai croati del Medvescak Zagreb domenica, Bolzano riprende l’ottimo cammino nel campionato austriaco di EBEL, ottenendo la quinta vittoria nelle ultime 6 partite. Stavolta a farne le spese sono stati i modesti austriaci del Villach, ultimi in classifica e sconfitti con il risultato di 2-1. Le Foxes, con tale successo, si riportano ad un solo punto di distanza dal Graz, mantenendo saldamente la terza piazza con 3 lunghezze di margine sul Salisburgo quarto, e riavvicinandosi alla prima posizione occupata dal Vienna, che ha perso quest’oggi il suo primo incontro.

La partita si mette subito nel migliore dei modi per gli italiani, i quali passano in vantaggio dopo appena 1’11” con la rete di Marco Insam su assist di Angelo Miceli. La reazione degli ospiti arriva a metà secondo periodo e porta la firma di Brandon Alderson, imbeccato da Markus Schlacher. Match che sembra indirizzato verso l’overtime, con annessa perdita di punti per Bolzano, ma ci pensa il canadese Mike Blunden, servito dallo statunitense Matt MacKenzie a poco più di due minuti dal termine, a regalare l’importantissima vittoria e il bottino pieno ai padroni di casa.

Testa ora allo scontro diretto per il terzo posto di domenica alle 18, sempre tra le mura amiche, contro il Salisburgo, in cui sarà essenziale quantomeno non perdere. Per la classifica dell’EBEL 2018-2019 clicca QUI.













Foto: Carola Fabrizia Semino