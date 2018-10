Hockey ghiaccio, EBEL 2018-2019: Bolzano cade a testa alta contro Vienna. Le Foxes cedono 1-2 agli austriaci

Si è conclusa da poco la settima partita di Bolzano nel campionato austriaco EBEL 2018-2019. Purtroppo per le Foxes arriva il terzo stop nelle ultime 4 gare, dopo le 3 vittorie iniziali. Troppo forti gli austriaci del Vienna, che vincono per 2-1 e restano a punteggio pieno con ben 6 punti di vantaggio sul Graz, prima squadra inseguitrice.

Nella prima metà del periodo di apertura succede ben poco. La partita si sblocca al 12′ esatto con il gol di Benjamin Nissner in situazioni di powerplay. A poco meno di 2 minuti dal termine della frazione arriva la risposta degli italiani che ristabiliscono la parità: marcatura di Andrew Crescenzi su assist di Marco Insam ancora sfruttando la superiorità numerica. Il secondo tempo scorre tranquillo e Bolzano culla la possibilità di portare il match al supplementare o ai rigori. A spegnere i sogni della squadra di Kai Suikkanen, però, è la rete di Riley Holzapfel su assist di Kelsey Tessier a 9’12” dell’ultimo periodo che regala i 3 punti agli ospiti, usciti vittoriosi dal Palaonda, o Eiswelle, che dir si voglia.

Ora Bolzano si trovo al quarto posto in classifica a pari merito con Dornbirn (ancora in zona playoff), ma vede avvicinarsi la Zona Sconfitti, la quale dista ora solamente 2 punti. Ci sarà, comunque, l’opportunità di un pronto riscatto, visto che la prossima partita sarà domenica alle 16:00 in casa contro il Medvescak Zagreb, penultimo in classifica.













Foto: Carola Semino