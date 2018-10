Hockey ghiaccio, Champions League 2018-2019: Bolzano affronterà il Pilsen negli ottavi di finale. L’esito del sorteggio

Bolzano affronterà l’HC Pilsen negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di hockey su ghiaccio. Questo il responso dell’urna che ha assegnato alla compagine italiana i temibili cechi: i vincitori dell’ultima EBEL hanno compiuto un’autentica impresa qualificandosi alla fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale per club e ora proveranno a regalarsi un sogno.

L’andata è in programma in casa martedì 6 novembre mentre il ritorno due settimane dopo in trasferta. In caso di vittoria, gli altoatesini se la dovranno vedere nei quarti di finale contro i vincenti di Skelleftea AIK-Strohamar Hamar. Di seguito il tabellone degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di hockey ghiaccio.

OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019:

EV Zug (Svizzera) vs Red Bull Monaco (Germania)

Malmoe Redhawks (Svezia) vs SC Berna (Svizzera)

Karpat Oulu (Finlandia) vs ZSC Lions Zurigo (Svizzera)

Red Bull Salisburgo (Austria) vs Rouen Dragons (Francia)

Tappara Tampere (Finlandia) vs Kometa Brno (Rep. Ceca)

Frolunda Indians (Svezia) vs HC Lugano (Svizzera)

Skellftea AIK (Svezia) vs Storhamar Hamar (Norvegia)

HC Pilsen (Rep. Ceca) vs HC Bolzano (Italia)













Foto: Carola Semino