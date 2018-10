Hockey ghiaccio: Bolzano vince ad Innsbruck in EBEL, Milano cade a Lustenau in Alps League

Martedì agrodolce per le italiane dell’hockey ghiaccio. Vince Bolzano in EBEL 2018/19, andando a vincere in casa dell’HC Innsbruck, mentre cade dopo un match combattuto l’Hockey Club Milano, impegnato nel primo incontro della sesta giornata dell’Alps League 2018/19 in casa della temibile Lustenau.

L’HC Bolzano è andato a fare visita all’HC Innsbruck centrando un successo di capitale importanza. Il 3-2 finale, infatti, porta gli altoatesini a quota 12 punti in classifica generale nella EBEL a pari merito con i Dombim Bulldogs, a meno 5 dalla capolista Vienna che prosegue nella sua marcia imperterrita. Bolzano è passata in vantaggio con il gol di Blunden dopo appena 18 secondi, su assist di Catenacci. Il pareggio dell’Innsbruck arriva al minuto 34 con Lammers, servito da Clark. Bolzano non si scompone e torna subito avanti, dopo nemmeno tre giri di lancette, con la marcatura di Mackenzie servito da Findlay, ma gli austriaci rispondono immediatamente con Lindner che porta il punteggio sul 2-2 al minuto 39. Il gol vittoria porta la firma di Micelli al minuto 45 con assist di Campbell. Il match finisce qui, e Bolzano centra un altro successo importante per la sua annata.

L’Hockey Club Milano Rossoblù, invece, cade per 5-3 in casa della nuova capolista EHC Lustenau in Alps League 2018/19. I lombardi perdono nonostante fossero andati in vantaggio in ben tre occasioni, con il gol di Borghi dopo 16 minuti, quindi il 2-1 di Doucet in power play al 27esimo minuto, quindi il 3-2 di Verreault-Paul che, al 33′, aveva portato i suoi sul 3-2. Da quel momento il Lustenau ha cambiato marcia, pareggiando sul 3-3 con Vallerand a fine seconda frazione, per poi segnare ancora il 4-3 con D’Alvise a dieci minuti della fine, prima del 5-3 finale siglato da Labrecque al minuto 53. Con questo ko Milano scivola all’ultimo posto della classifica con 4 punti, mentre gli austriaci raggiungono il Val Pusteria al comando con 15 punti, ma con un match in più disputato.

FOTO: hockey bolzano – Carola Fabrizia Semino