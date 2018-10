Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Val Pusteria inarrestabile, vince Gherdeina mentre Renon passa a Milano

Settimana ricca di match nell’Alps Hockey League 2018/19. Si è partiti con ben cinque sfide valevoli per il 13esimo turno in questo martedì sera, con Val Pusteria che si è confermata inarrestabile, e con l’HK Olimpija Lubiana che procede nella sua marcia vincendo contro Vipiteno e prova a rimanere nella scia dei Lupi. Negli altri match vittoria per Renon in casa di Milano e Gherdeina sul KAC II.

I MATCH

HC Pusteria – HDD Jesenice 6-2. Il Val Pusteria non si ferma più e continua a scrivere nuovi record dell’Alps Hockey League. I Lupi, infatti, centrano la 12esima vittoria in altrettanti turni, passeggiando in casa contro l’HDD Jesenice (che era in striscia di 3 successi contro gli altoatesini). Match subito indirizzato verso il Val Pusteria che nei primi due tempi si porta sul 4-0 con le reti di Max Oberrauch al 07:12, Raphael Andergassen al 15:23, Markus Gander al 32:56 e Felix Brunner al 36:47. Nell’ultima frazione arriva la tripletta per Oberrauch che fissa il punteggio sul 5-0 al 50:33 e sul 6-2 finale al 57:35. Per l’HDD Jesenice a segno Luka Basic e Gasper Glavic. Per Val Pusteria vittoria in scioltezza nonostante 0/4 nei poweplay e 16 pari nei tiri nello specchio.

HK Olimpija – Wipptal Weihenstephen Vipiteno 6-2. Continua il magic moment degli sloveni che infilano la nona vittoria consecutiva, schiantando i Broncos (privi di Paolo Bustreo e Jan Sotlar) e confermandosi micidiali quando giocano in casa. Ancora una volta ottima prova della difesa, mentre l’attacco segna a ripetizione, due volte nel primo tempo con Zan Jezovsek e Anej Kujavc, quindi altre reti nel secondo tempo, con Kristjan Cepon e Saso Rajsar (dopo che il Wipptal aveva accorciato le distanze con la marcatura del solito eccellente Brandon McNally), mentre nell’ultima frazione arriva il 5-1 ancora con Kristjan Cepon, mentre nel finale Vipiteno segna il 2-5 con Luca Felicetti prima del 6-2 conclusivo ad opera di Janez Orehek. Per l’Olimpija 36 tiri in porta a 31, ma solo 1/6 nei powerplay.

HC Gherdeina – EC KAC II 4-2. L’HC Gherdeina conferma di essere in un buon momento (3 vittorie nelle ultime 4 uscite) e non lascia scampo al Klagenfurt-II. Match equilibrato nelle prime due frazioni con i padroni di casa che aprono le marcature dopo appena 6:20 con Michael Peter Sullmann Pilser, ma da quel momento, fino alla mezzora, gli austriaci vanno a segno due volte, con Marek Tvrdon e Fabian Hochegger. Da quel momento Gherdeina cambia marcia e, dopo aver trovato il 2-2 al 33:55 con David Roupec, nel terzo tempo arriva lo scatto decisivo con le doppiette di Sullmann Pilser e Roupec. Per Gherdeina 36-20 nel computo tiri in porta e 2/8 nei powerplay.

Hockey Milano – Rittner Buam 1-3. Terza vittoria consecutiva per Renon che passa a Milano con il punteggio di 3-1 nella serata dell’esordio di Tobias Brighenti. Match equilibrato nel primo tempo, che si chiude sullo 0-0, mentre nella seconda frazione il Rittner Buam va a segno due volte, prima con Daniel Tudin al 26:19, quindi con Johan Henrik Eriksson al 35:01. Milano prova a riaprire i discorsi nel terzo tempo con la rete di Riley Brace al 50:27, ma Renon chiude nuovamente i conti al 54:36 con Olegs Sislannikovs. Milano cade per l’ennesima volta in stagione e rimane terzultima in classifica.

Ek Eisbaren – EC Bregenzerwald 4-2. Vittoria scaccia-crisi per i padroni di casa che erano reduci da due ko. Gli ospiti, a loro volta, arrivavano da tre sconfitte di fila ed avevano iniziato con un sonoro 2-0 il match. Nel secondo tempo i berlinesi rifilano il poker agli austriaci e centrano il quarto successo sui sei match giocati in casa.

Ancora da decidere la data di HC Fassa – Asiago Hockey, mentre sabato si giocherà VEU Feldkirch – EHC Lustenau e il 28 dicembre toccherà a EC Kitzbuhel – Red Bull Hockey Jr.

CLASSIFICA ALPS LEAGUE 2019

1 PUS 12 +38 36 2 HKO 12 +35 30 3 ASH 12 +15 27 4 EHC 11 +25 25 5 RBJ 12 +8 23 6 VEU 12 +12 22 7 JES 12 +14 21 8 WSV 12 +11 20 9 RIT 11 +3 18 10 SGC 12 -9 15 11 KEC 11 -11 15 12 GHE 12 -16 15 13 EKZ 12 -9 14 14 ECB 14 -21 10 15 MIL 12 -19 8 16 FAS 10 -20 2 17 KA2 13 -56 2

