Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: Valpusteria fa 9 su 9 a Cortina, Asiago batte Ritten, bene Gherdeina, male Milano e Fassa

Si è conclusa stasera la 9a giornata di Alps League 2018-2019, con tante italiane in campo. Valpusteria conosce solo la vittoria ed espugna Cortina 5-0 senza alcun problema, Asiago vince il derby contro Ritten 3-2, Gherdeina supera 6-3 lo Zeller Eisbaren, mentre cadono Milano in casa contro Salisburgo per 2-4 e Fassa ospite dello Jesenice, per 8-5.

Partiamo da Cortina-Valpusteria. Gli ospiti guidano la classifica con 9 vittorie su 9 all’attivo e non lasciano scampo ai connazionali, spalmando i 5 gol in tutti e tre i tempi di gioco. Ad aprire le marcature Armin Helfer (doppietta di reti ed assist per lui), a segno anche Marko Virtala, Alex De Lorenzo e Simon Berger. Cortina, dopo un buon avvio di campionato, non riesce più a vincere e vede i playoff lontani 4 lunghezze.

L’altro derby italiano è stato nettamente più equilibrato con Asiago e Ritten che hanno dato vita ad un match molto tirato. La squadra di casa ha sfruttato i primi 5′ della partita in cui è riuscita a piazzare un 2-0 marcato Mark Naclerio che ha stordito i Rittner Buam, i quali hanno provato a riaprirla a metà seconda frazione con Simon Kostner, a cui ha risposto Anthony Barbaro per il momentaneo 3-1. A nulla è valso il secondo gol di Kostner se non a fissare il punteggio sul 3-2. Asiago con questa vittoria si porta in seconda piazza a quota 24, mentre Ritten scivola in undicesima posizione, sempre più lontana dalla zona che conta.

Chiudiamo con le altre tre italiane impegnate. Gherdeina supera 6-3 lo Zeller Eisbaren, soffrendo più di quanto non dica il risultato. A 3 minuti dal termine l’incontro sembrava dover finire 3-3, poi gli austriaci crollano improvvisamente facendosi sorprendere per ben tre volte rispettivamente da David Roupec e Colin Long (2 gol di fila). Sconfitte per Milano contro Salisburgo, dopo essere passata in vantaggio, e per Fassa che è riuscita a tenere benissimo sul campo della forte squadra slovena, Jesenice, fino a metà gara, quando gli italiani conducevano per 3-2. Da quel momento però si è spenta la luce e gli avversari hanno segnato 4 gol di fila nei restanti 10 minuti del secondo periodo. Fassa ha provato a riportarsi sotto nel terzo portandosi fino al 6-5, prima di subire altri 2 gol per il definitivo 8-5.

Per i risultati di tutte le partite clicca QUI

Per la classifica dell’Alps League 2018-2019 clicca QUI













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Asiago Hockey Facebook