Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: Ritten vince il derby con Cortina, Asiago quello con Milano, Valpusteria supera Gherdeina, Fassa a picco

Si è conclusa anche la 7a giornata della Alps League 2018-2019, con tutte le otto squadre italiane impegnate ieri, eccetto Ritten e Cortina che si sono sfidate oggi. Triplo derby d’Italia, quello di stasera, vinto da Ritten per 2-1 e l’incontro disputato ieri tra Milano e Asiago, con gli ospiti vincitori con il netto risultato di 0-3. Bene Valpusteria su Gherdeina, ancora una sconfitta per Fassa.

Partiamo da Cortina-Ritten. Entrambe le formazioni si trovavano a metà classifica e venivano da pesanti sconfitte. Nel primo tempo passa avanti la squadra di casa con la rete di Francesco Adami su assist di Devin Di Diomete al 12’10”. Reazione rabbiosa dei Rittner Buam nella seconda frazione che trovano prima il pari con Andreas Lutz imbeccato da Henrik Eriksson e poi il vantaggio con lo stesso svedese servito da Kai Lehtinen. A nulla vale il tentativo di Cortina di riacciuffare quantomeno il pareggio nel terzo tempo. Ora le due squadre sono a pari merito a quota 9 punti, appena a ridosso dei playoff.

Negli altri due incroci tra italiane non c’è storia: Asiago vince a Milano 3-0 e si porta in seconda posizione, mentre i meneghini restano ultimi. Gli ospiti dopo 5 minuti passano avanti in inferiorità numerica con il gol di Michele Stevan su assist di Mark Naclerio. Completano la vittoria nel terzo periodo Anthony Bardaro e Michele Marchetti in situazione di powerplay, grazie al passaggio vincente ancora di Naclerio. Asiago sogna; Milano sprofonda. Anche Valpusteria strapazza Gherdeina. Nella Val Gardena gli ospiti si impongono con un sonoro 5-0, con doppietta di Tommaso Traversa e reti di Markus Gander, Max Oberrauch e Armin Hofer. Ora Valpusteria è sempre più prima e imbattuta, mentre Gherdeina si allontana dalla zona playoff.

Convincente vittoria di Vipiteno sul campo degli austriaci del Bregenzerwald per 3-1 con doppietta di Jure Sotlar nel primo terzo di gioco e gol di Paolo Bustreo a 9 minuti dal termine. La squadra italiana si trova ora al sesto posto a 7 punti dal primo posto. Crolla ancora una volta Fassa in casa contro Feldkirch. Dopo un primo periodo da 0-0, nella seconda frazione succede di tutto con 4 gol nei primi 4 minuti e padroni di casa subito sotto 3-1. Fassa riesce anche a trovare il momentaneo 3-3 grazie ad Anton Ostman (autore di 2 gol e un assist), ma subiscono la nuova accelerata dei rivali che chiudono vincendo 7-4. Per gli italiani 5 sconfitte su 6 e penultimo posto davanti alla sola Milano.

Per i risultati di tutte le partite clicca QUI

Per la classifica della Alps League 2018-2019 clicca QUI

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: facebook-rittner