Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: Milano cade nel recupero e sprofonda in classifica

Turno infrasettimanale con tre incontri nella Alps Hockey League 2018-19. Per le squadre italiane erano sul ghiaccio l’Hockey Milano Rossoblù ed il Renon. I brianzoli sono usciti sconfitti in casa all’overtime da parte del VEU Feldkirch con il punteggio di 4-5., mentre i Buam hanno vinto 6-2 contro il Bregenzerwald.

La sfida si è rivelata decisamente avvincente e combattuta, anche se gli austriaci avevano chiuso con ben tre gol di vantaggio la prima frazione. La prima rete è arrivata dopo poco più di un minuto con Christoph Draschkowitz. Sembrava tutto facile per gli ospiti che, come detto, andavano ancora a segno con Christian Jennes e Dylan Stanley. Dalla seconda frazione si vede un’altra Milano con le due marcature di Simone Asinelli e Guillame Doucet. Il secondo tempo si andava a chiudere con il 4-2 del Feldkirch, ma Milano, grazie ad Alessandro Re, rimaneva in partita e accorciava nuovamente le distanze. Il terzo tempo è stato combattutissimo, con lo stesso Re che propizia il pareggio. Si arriva all’overtime dopo tanta battaglia ma, proprio sul più bello, il match si conclude. Sono sufficienti appena 21 secondi al Feldkirch per aggiudicarsi la posta in palio grazie alla rete di Steven Birnstill. Con questo ko Milano si ritrova in terzultima posizione ormai con l’acqua alla gola, con appena 5 punti conquistati in 10 turni e le ultime due della classe a tre lunghezze di distanza.

Negli altri due incontri disputati (appendici dell’11esimo turno disputato nello scorso weekend) i Rittner Buam hanno sconfitto il Bregenzerwald con un perentorio 6-2 con il match già deciso nei primi due tempi, mentre il Red Bull Salisburgo ha sconfitto Jesenice con il punteggio di 5-4 dopo una sfida davvero tirata.

CLASSIFICA ALPS LEAGUE 2018/19