Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Milano viene demolita a Jesenice ed è la 10a sconfitta di fila

L’Alps Hockey League 2018/19 ha proseguito a ritmo serrato nei suoi appuntamenti. Questa sera si è disputato un anticipo del 43° turno. L’Hockey Milano Rossoblù ha aperto la sua settimana alla Dvorana Podmežakla di Jesenice (Slovenia), dove i Red Steelers non hanno lasciato scampo ai meneghini nel loro ultimo incontro casalingo, dominando la scena sin dall’avvio e chiudendo con un eloquente 7-0.

Il match si è trasfoemato ben presto in un “massacro” sportivo. Vantaggio dei padroni di casa dopo appena 2:56 con Gagnon, quindi doppietta di Tomazevic (al 15:52 e 17:02) che ha mandato in archivio il primo tempo sul punteggio di 3-0. Jesenice ha tenuto il piede ben posizionato sull’acceleratore ed ha continuato ad infierire su Milano. Brus, con due reti, ha portato il risultato sul 5-0 al 20:46 e 27:43, mentre Basic al 32:14 ha chiuso il “primo set”, sul 6-0. Si è arrivati alla terza frazione di gara con i padroni di casa che hanno siglato il 7-0 con Rodman al 44:06, quindi hanno deciso di accontentarsi ed il match è andato in archivio su questo pesante punteggio per Milano.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2018-2019

1 PUS 38 +98 102 2 HKO 38 +70 89 3 RBJ 36 +50 78 4 RIT 36 +63 77 5 EHC 38 +41 75 6 ASH 36 +38 74 7 VEU 37 +20 67 8 WSV 37 +27 63 9 JES 37 +37 59 10 SGC 37 -4 54 11 GHE 37 -24 46 12 KEC 36 -49 38 13 EKZ 38 -52 37 14 ECB 37 -53 29 15 KA2 38 -69 29 16 MIL 37 -87 17 17 FAS 37 -106 11

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULL’HOCKEY GHIACCIO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carola Semino