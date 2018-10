Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: Asiago supera Vipiteno ai rigori, Gherdeina batte Fassa, sconfitte Milano e Cortina

Archiviata anche la 10ma giornata di Alps League 2018-2019 con in campo 6 squadre italiane. I due derby sono andati alle squadre esterne, Asiago e Gherdeina, che hanno sconfitto rispettivamente Vipiteno ai rigori dopo il 4-4 nei tempi regolamentari e Fassa per 3-2. Sconfitte per Milano e Cortina, battute dal Bregenzerwald (1-0) e dal Feldkirch (8-6).

Asiago riesce a trovare una vittoria importante in casa di Vipiteno, che le permette di rimanere in scia alla capolista Valpusteria (a riposo questa giornata e con una partita in meno). Sfida molto equilibrata con i padroni di casa che dimostrano di essere ossi duri da battere. Vipiteno non va mai in vantaggio, ma riesce a rispondere ad ogni colpo degli avversari. Asiago, però, la spunta ai rigori e conquista due punti fondamentali, mentre Vipiteno strappa un punticino utile a tenere la sesta posizione in solitaria. Continua a perdere Fassa, sempre ultima in classifica. Stavolta ad approfittarne è Gherdeina, che ora vede la zona playoff, occupata dal Salisburgo, a sole 3 lunghezze. I ragazzi della Val Gardena riescono subito ad andare in vantaggio dopo soli 2′ con il sigillo dello statunitense Derek Eastman, per poi allungare fino al 3-0 nel secondo terzo. Servono a poco i due gol di Fassa nell’ultimo periodo, se non a rendere la sconfitta meno amara.

Battuta d’arresto sia per Milano, 1-0 in casa del Bregenzerwald, che per Cortina, 8-6 sul campo del Feldkirch. I milanesi tengono bene per 50′, prima di essere battuti dall’unica e decisiva rete siglata dal finlandese Mikko Virtanen su assist di Thomas Vallant. Estremamente più ricca di emozioni la sfida dei veneti, inizialmente avanti 2-0 grazie ai gol di Marco Sanna, in situazione di powerplay e Francesco Adami, prima di 20′ di totale blackout. Tra il 5′ della seconda frazione e il 5′ della terza, infatti, Cortina subisce un clamoroso parziale di 7-0, di cui le ultime tre marcature in soli 2’30”! Quando la partita sembra ormai in cassaforte gli austriaci, però, si addormentano permettendo agli italiani di realizzare 4 reti consecutive e portarsi sul 7-6 ad un minuto dal termine. Cortina si riversa in attacco nel tentativo di trovare il clamoroso pareggio, ma subisce il definitivo 8-6 firmato Dylan Stanley a porta vuota.

Per i risultati di tutte le partite clicca QUI.

Per la classifica dell’Alps League 2018-2019 clicca QUI.

Foto: Asiago Hockey Facebook