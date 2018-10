Highlights Milan-Chievo 3-1, VIDEO, gol e azioni salienti della partita: doppietta decisiva di Higuain, segna Bonaventura

Il Milan ha sconfitto il Chievo per 3-1 nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I rossoneri si sono imposti a San Siro grazie alla doppietta di Gonzalo Higuain e alla rete di Giacomo Bonaventura che hanno chiuso i conti prima del gol della bandiera firmato dall’eterno Sergio Pellissier. Di seguito il VIDEO con gli highlights, il gol e le azioni salienti di Milan-Chievo 3-1.

Bonaventuraโ€™s goal against Chievo on his 150th appearance for Milan [via @TVACM]pic.twitter.com/NIE95gpszK

— Milan Eye (@MilanEye) October 7, 2018