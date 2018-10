Golf, WGC-HSBC Champions 2018: vola al comando Tony Finau, ok Andrea Pavan, ancora indietro Francesco Molinari

Si è da poco concluso il secondo giro al WGC-HSBC Champions di Shanghai, sul par 72 dello Sheshan International Golf Club. Prende in mano la situazione l’americano Tony Finau, che si sta regalando un grandissimo torneo e, con un giro in 67 colpi, si porta a un complessivo -11. Si conferma dunque la sua ottima condizione, dal momento che, Ryder Cup esclusa per via della sua natura, negli ultimi cinque tornei non è mai sceso sotto il quindicesimo posto.

A inseguire Finau c’è un trio formato dall’americano Patrick Reed e dagli inglesi Tommy Fleetwood e Justin Rose, tutti a -8, anche se provenienti da situazioni diverse, poiché Reed ha girato pari con il par dopo esser stato al comando, mentre Fleetwood e Rose hanno fatto registrare rispettivamente un -4 e un -5. Solo al quinto posto, a -7, c’è Xander Schauffele, seguito dall’altro americano Patrick Cantlay a -6. Nel gruppo in settima posizione troviamo il belga Thomas Pieters, autore del miglior giro di giornata in 64, che riscatta il +3 di ieri. Con lui, a -5, ci sono il thailandese Kiradech Aphibarnrat, il trio americano Keegan Bradley-Pat Perez-Kyle Stanley e l’argentino Emiliano Grillo.

Passando al capitolo legato agli italiani in gara, Andrea Pavan ha chiuso questo giro in 71 colpi, collocandosi in venticinquesima posizione in un gruppo che comprende lo svedese Alex Noren. Molto più indietro Francesco Molinari, che è al 67° posto a +7: non è il solo big ad essere in difficoltà, comunque, dal momento che in sua compagnia ci sono il danese Lucas Bjerregaard, lo scozzese Russell Knox e l’americano Brandt Snedeker, mentre a +5 c’è un decisamente spento Rory McIlroy, anch’egli incappato in una giornata no.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: L.E.MORMILE / Shutterstock