Golf, Olimpiadi Giovanili 2018: Alessia Nobilio e Andrea Romano alla caccia dell’oro di squadra nel terzo giro

Potrebbe andar bene, come potrebbe finire male. Intanto, però, Alessia Nobilio e Andrea Romano sono lì, nella lotta per le medaglie, e ci sono da protagonisti: primi dopo i fourball, non sono riusciti a mantenere il vantaggio nei foursome, ma ripartono da una comunque rispettabile seconda posizione, alle spalle della sola coppia thailandese per un solo colpo (complessivamente stiamo parlando di un -12 contro un -11). La questione relativa all’oro e argento sembra affar loro, anche se non è escluso un ritorno delle coppie americana e svizzera, a -8 e -7 rispettivamente.

Cosa succederà di preciso nella giornata di oggi? Il terzo giro così com’è impostato nella competizione a coppie prevede il seguente format: il maschio e la femmina percorrono le loro 18 buche in modo del tutto distinto. I colpi impiegati da entrambi vengono poi sommati per formare un unico risultato; in pratica, è come se il terzo giro si componesse di due giri a sé stanti considerabili alternativamente come veri e propri giri numero tre e quattro in stile normale torneo, solo che questo, di torneo, è particolare.

Giova ricordare che, dei Paesi in lotta per le medaglie, due potrebbero avvantaggiarsi particolarmente: l’Italia, con Alessia Nobilio già argento individuale femminile, e gli USA, che hanno in tasca un secondo posto arrivato da Akshay Bhatia nel maschile. La coppia thailandese aveva fatto invece registrare un quarto posto maschile (con Vanchai Luangnitikul) e un ottavo posto femminile (con Atthaya Thitikul).













