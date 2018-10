Golf, Olimpiadi Giovanili 2018: Alessia Nobilio e Andrea Romano al secondo posto dell’evento misto dopo i foursome, guida la Thailandia

Anche il secondo giro dell’evento misto alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 si è concluso. Per il golf italiano le notizie sono di bontà contrastante: è vero che Alessia Nobilio e Andrea Romano si sono confermati ossi duri per tutti, ma è altrettanto vero che hanno perso la testa della classifica. I nostri, che ieri avevano tirato fuori un giro da 57 colpi (-13) sul par 70 dell’Hurlingham Club, hanno concluso la giornata dedicata ai foursome con un +2, che li relega in seconda posizione a -11 e li vede dunque sorpassati al primo posto dalla Thailandia (Atthaya Thitikul e Vanchai Luangnitikul), che con un giro in -2 si trova ora a un complessivo -12.

Il terzo posto è occupato dal duo degli Stati Uniti composto da Lucy Li e Akshay Bhatia, che hanno girato pari con il par e restano dunque a -8, un colpo in meno della Svizzera (Elena Moosmann e Nicola Gerhardsen), quarta a -7. C’è invece un trittico di coppie a quota -5, in quinta piazza: quella dell’Irlanda (Lauren Crowley Walsh e David Kitt), quella mista formata dall’indonesiana Ribka Vania e dal sudcoreano Sangha Park e infine quella dell’Argentina (Ela Anacona e Mateo Fernandez de Oliveira).

La competizione a coppie si concluderà domani con una formula del tutto particolare. Ogni coppia, infatti, vedrà i propri atleti percorrere singolarmente le 18 buche; i due risultati verranno quindi sommati per determinare il risultato finale sia della giornata che, più in generale, del torneo. Se il duello sarà ristretto a Thailandia e Italia o se altri si inseriranno nella lotta per l’oro è tutto da scoprire.













Credits: Facebook Alessia Nobilio